Justin Herrera, campeón nacional de remo en EE.UU.: «Orgulloso de ser parte de Cuba»

El joven cubanoamericano Justin Herrera se coronó campeón nacional de remo de Estados Unidos en la categoría individual durante los USRowing Youth National Championships 2026, celebrados del 11 al 14 de junio en el Nathan Benderson Park de Sarasota, Florida. Nacido en Miami e hijo de padres cubanos, el atleta del Belen Jesuit Preparatory School conquistó el título número uno del país con una mezcla de disciplina, estrategia y orgullo por sus raíces.

En una entrevista con Tania Costa, en CiberCuba, Justin Herrera explicó con detalle la táctica que lo llevó a la victoria: mantenerse calmado mientras sus rivales atacaban en los primeros metros de la carrera. «Yo sabía que iba quedarme calmado. Así es como nosotros ganamos. Entonces, yo me quedé calmado», declaró el remero.

Herrera, hijo del exitoso empresario cubanoamericano Iván Herrera, describió cómo confió en su plan incluso cuando un competidor de Cambridge le llevaba ventaja.

«Tenía a ese niño de Cambridge bien delante de mí. Yo sabía que todos los niños que tenía enfrente son buenos remeros y que ellos me iban a ir atacando por los primeros 100 metros, por los primeros 500 metros. Pero yo sabía que tenía que jugar inteligentemente y tenía que quedarme en mi propio plan y que iba a estar empujando ya al final para poder pasarle a todo el mundo», relató.

Su coach, Yunian Cabrera, atribuyó el triunfo a una temporada entera de sacrificio. «Efectivamente, esta regata la ganó desde el comienzo del año. Ha sido un muchacho de mucha entrega, mucha disciplina, mucha determinación», afirmó el entrenador.

Cabrera detalló el exigente régimen de preparación de Justin Herrera. «Nos estábamos levantando a las cinco de la mañana para poder practicar antes del colegio. Después del colegio, en la tarde, nuevamente a entrenar. Ha sido una larga temporada, pero definitivamente con el fruto de la medalla de oro».

Tania Costa subrayó el peso del logro. «Es que se dice fácil. Número uno del remo de los Estados Unidos. Se dice muy rápido, pero es tremendo, es tremendo».

Cuando le preguntaron por su dieta, Justin Herrera respondió con humor y sin dudar: «Arroz, frijoles y carne, como buen cubano». La respuesta arrancó risas, pero también resumió algo más profundo: su identidad.

Aunque nació en Miami, Justin Herrera no duda en reconocerse cubano. «Yo nací aquí, pero mis dos padres son de Cuba. Mi papá siempre me ha contado mucho de Cuba y yo siempre estoy muy orgulloso de formar parte de Cuba. Muy orgulloso de ser parte de Cuba», expresó el campeón.

El campeonato, que en su edición 2026 cumplió su 31º aniversario, reunió a más de 5,000 atletas procedentes de todo el país, quienes debieron clasificarse previamente a través de 11 regatas regionales. El Nathan Benderson Park de Sarasota es una de las instalaciones de remo más importantes de Estados Unidos y sede habitual de competencias nacionales e internacionales.

Justin Herrera tiene aún dos años de preparatoria por delante y ve este título como el punto de partida, no como la meta. «No, para nada. Esto nada más es el inicio. Todavía me falta, tengo dos más años en high school y todavía falta mucho para que yo pueda lograr y pueda ganar muchas más regatas», señaló.

El siguiente desafío ya está marcado en el calendario: la Henley Royal Regatta, considerada la regata más prestigiosa del mundo, que se celebra del 30 de junio al 5 de julio en Henley-on-Thames, Londres.

«Ahora nos estamos preparando para una regata que es la más importante del mundo, que es el Henley Royal Regatta en Londres. Estamos yéndonos hacia el sábado 20», adelantó el propio Justin Herrera que aseguró que su triunfo fue el regalo de cumpleaños para su mamá.