Arquitecto de Biblioteca Presidencial de Trump prevé que esté terminada entre 2029 y 2030

El arquitecto cubanoamericano Willy Bermello, diseñador de la futura Biblioteca Presidencial de Donald Trump en Miami, reveló que las obras del ambicioso proyecto deberían arrancar a finales de 2027 y concluir entre 2029 y 2030, justo al término del segundo mandato del presidente.

«Yo te diría que las obras deben empezar a finales del 2027, a finales del año que viene. La idea nuestra es que este proyecto esté terminado para finales del 2029, después que el presidente deje la Casa Blanca, y que esté todo en su gloria del 2029 al 2030», declaró Bermello en entrevista con Tania Costa, en CiberCuba.

El arquitecto, fundador de la firma Bermello Ajamil & Partners, precisó que el anteproyecto ya está completamente terminado. «El anteproyecto está completo, está terminado, se han hecho todos los ajustes que ellos han querido», afirmó.

El edificio, un rascacielos de 47 pisos junto a la Torre de la Libertad, en el centro de Miami, aunque se llama "Biblioteca Presidencial" acogerá, fundamentalmente, un museo del legado presidencial. «En este museo las personas van a poder visualizar el Oval Office exactamente como la dejó el presidente», explicó Bermello.

Entre las atracciones que albergará el edificio figuran una réplica exacta del Despacho Oval, un Hall of Presidents, con fotos y dedicatorias a todos los presidentes pasados, y una reproducción del salón de baile que Trump está construyendo en la Casa Blanca, con exactamente la misma huella.

Bermello también adelantó que la planta baja exhibirá el Air Force One y objetos emblemáticos de la presidencia. «Obviamente vamos a tener el Air Force One; vamos a tener la bomba grande que se tiró en Irán, la primera que fue para destruir las plantas nucleares de los iraníes. En sí va a ser tremendo museo en lo que es la base del edificio», señaló.

El arquitecto subrayó el propósito de preservación histórica que guía el diseño. «Es muy posible que cuando venga un futuro presidente, particularmente si no es del mismo partido, cambie muchas de las cosas que él ha hecho. Así que lo que queremos en este edificio es poder captar y ser el depositario de todas las obras del presidente». Eso incluye sus órdenes ejecutivas, sus logros y también los tres atentados que ha sufrido durante su vida pública. «Ha tenido tres atentados a su vida. Todo eso va a ser captado en este edificio», añadió.

El terreno donde se levantará la biblioteca es un solar de 2.63 acres contiguo a la histórica Freedom Tower. El estado de Florida aprobó la cesión del terreno el 30 de septiembre de 2025, y la junta del Miami Dade College aprobó la transferencia el 3 de diciembre de ese mismo año. El solar, valorado en unos 67 millones de dólares, fue cedido a la Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc. por el precio simbólico de diez dólares.

El proyecto no está exento de obstáculos. En mayo de 2026, residentes presentaron una demanda federal para frenar la cesión del terreno.