Colombia quiere confirmar su favoritismo ante la debutante Uzbekistán

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Colombia abre su camino en el Mundial 2026 este miércoles cuando se mida ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, a las 22:00 hora de Cuba, en el partido inaugural del Grupo K.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan al torneo como claros favoritos, respaldados por una campaña clasificatoria en la que terminaron terceros en la CONMEBOL con victorias de prestigio ante Argentina y Brasil, y por el gran momento de sus principales figuras.

La afición cafetera sueña con igualar o superar la histórica actuación de Brasil 2014, cuando Colombia alcanzó por primera vez los cuartos de final antes de caer 2-1 ante el anfitrión el 4 de julio de ese año en Fortaleza.

El gran protagonista ofensivo será Luis Díaz, quien llega al torneo en el mejor momento de su carrera tras acumular 15 goles y 14 asistencias en la Bundesliga con el Bayern Múnich, y 26 tantos en todas las competiciones durante la temporada.

En las eliminatorias sudamericanas, Díaz fue el segundo máximo goleador con siete tantos, solo uno menos que Lionel Messi, lo que lo convierte en una de las grandes amenazas del torneo.

El atacante formará dupla con Luis Javier Suárez, mientras que James Rodríguez operará como motor creativo detrás de ambos.

A sus 34 años, James fue el jugador con más asistencias en toda la fase clasificatoria de la CONMEBOL y buscará trasladar esa influencia al escenario mundialista.

La solidez defensiva de Colombia recae en los centrales Davinson Sánchez, del Galatasaray, y Jhon Lucumí, del Bolonia, una dupla que aportará contundencia ante cualquier intento de contragolpe uzbeko.

Enfrente estará Uzbekistán en su debut absoluto en una Copa del Mundo, convirtiéndose en la primera selección de Asia Central en disputar un Mundial.

El conjunto asiático clasificó como segundo de su grupo en la tercera ronda asiática con 21 puntos en 10 partidos, sin conocer la derrota en la fase decisiva.

Su entrenador es Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 y Balón de Oro ese mismo año, quien asumió el cargo en octubre de 2025 y ha construido un equipo compacto con estructura defensiva 5-3-2.

Los uzbekos no tendrán reparos en ceder la posesión y apostar por el contragolpe como principal arma, lo que podría convertir el partido en una prueba de paciencia para una Colombia que deberá asumir la iniciativa desde el pitazo inicial.

El Grupo K del Mundial 2026 lo completan Portugal —uno de los grandes favoritos del torneo— y la República Democrática del Congo, lo que convierte cada punto en este debut en un activo de enorme valor para las aspiraciones colombianas.

Sobre el papel, Colombia parte como favorita para llevarse los tres puntos, aunque la historia de los Mundiales está repleta de sorpresas protagonizadas por selecciones debutantes que no tienen nada que perder.