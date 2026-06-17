Cubana denuncia la venta de juguetes y otros artículos en las salas de hospitales pediátricos

La creadora de contenidos cubana Jennifer (@oschinvarela) publicó un video en Instagram denunciando la venta de juguetes globos y confituras dentro de las salas de hospitales pediátricos en Cuba, donde vendedores ambulantes sin acreditación circulan libremente entre niños enfermos y sus familias.

«Hay algo que está pasando en los hospitales pediátricos y tenemos que hablar de ello. Mientras muchos padres están preocupados por la salud de sus hijos, entran personas vendiendo juguetes, confituras y otras cosas dentro de las áreas del hospital», advirtió Jennifer en su publicación del 8 de junio.

La denuncia no se limita a la presencia de vendedores, sino a la forma en que operan: muestran los productos directamente a los niños para provocar la demanda, en un entorno donde los padres están agotados emocionalmente y con recursos limitados.

«El problema no es vender, el problema es cómo se hace, porque venden a precios exagerados. El otro día, una galleta que comúnmente me cuesta entre 180 y 220 pesos, me costó 300 pesos», relató.

Jennifer narró el caso de su hija Alma, quien estaba siendo atendida para un urocultivo y le pidió globos en repetidas ocasiones. Tras recibir una negativa, la niña le dijo: «Cómprame uno que no sea caro, que sea más barato o si no, no vamos a coger carro para regresar, vamos a irnos en guagua». La madre terminó comprándolos pese a sus dificultades económicas.

«No estoy en contra de las personas que trabajan para ganarse la vida, pero lucrar con la situación ajena no es correcto. Estamos hablando de ventas en un hospital, no en un parque infantil», señaló.

La reacción en los comentarios fue contundente

«El problema es vender, entrar a una sala de hospital sin estar acreditado, ofrecer no solo lo que no se puede comprar sino lo que no pueden comer. Esto nunca estuvo permitido. Directivos del Ministerio de Salud Pública de Cuba, renuncien ya, ni siquiera pueden garantizar esto que no es responsabilidad del embargo», escribió un usuario.

Otro comentario señaló que «en muchas ocasiones los alimentos que venden a precios ya caros están defectuosos», mientras que un tercero confirmó que «los asientos de la sala de espera están llenos de vendedores», pese a que las cafeterías del entorno ofrecen precios más bajos.

La libre circulación de personas no autorizadas dentro de los hospitales pediátricos cubanos no es solo un problema de regulación comercial: es la misma vulnerabilidad que ha facilitado robos documentados en salas hospitalarias.

En el Hospital Pediátrico de Centro Habana se denunció que hombres disfrazados de enfermeros robaban pertenencias de noche, y en el Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba ladrones entraban por el muro trasero para sustraer celulares y bolsos de familias con niños hospitalizados.

En marzo de 2026, autoridades detuvieron a un presunto ladrón que operaba en el Hospital Pediátrico de Centro Habana, lo que evidencia que el problema persiste.

El fenómeno tampoco es nuevo en cuanto a los vendedores. En diciembre de 2022, autoridades de Matanzas multaron a vendedores en el hospital pediátrico local por precios abusivos, con sanciones que apenas sumaron 1,500 pesos cubanos en total, una medida que no tuvo efecto duradero.

La denuncia de Jennifer se enmarca en una crisis sanitaria más amplia. En octubre de 2025, el Hospital Pediátrico William Soler fue denunciado por urgencias saturadas, déficit de personal y falta de insumos.

Unos meses más tarde, en abril de 2026 se reportó la ausencia de antibióticos y medicamentos básicos en hospitales pediátricos de varias provincias.

«Los hospitales deberían ser un lugar donde se priorice el bienestar de los niños y su familia, no donde se aprovechen de su vulnerabilidad», concluyó Jennifer.