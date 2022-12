Madre cubana denuncia robos en hospital de La Habana: "No hay seguridad alguna"

Hospital pediátrico de Centro Habana Foto © Yeny Yalorde / Facebook

Una madre cubana denunció la falta de seguridad en el hospital pediátrico de Centro Habana, donde asegura que dos hombres se disfrazan de enfermeros para robar en las madrugadas.

"En el hospital pediátrico de Centro Habana se dedican uno o dos hombres a hacerse pasar por enfermeros a la 3 o 4 de la mañana y robarle todo lo que ven a su alcance incluyendo [las pertenencias de los] niños", explicó en un post de Facebook Yeny Yalorde, quien tiene a su hija recién nacida hospitalizada en la institución.

La mujer pide ayuda para resolver el problema, pues aunque han llamado a la policía, los agentes nunca llegan al lugar.

"Estamos todas las madres de la sala Mario Muñoz sin dormir. Yo misma tengo una niña de un mes y medio acabada de bajar de terapia intensiva a la sala y tuve que darle leche, no puedo darle pecho ya que del estrés no me baja", dijo desesperada.

Post de Yeni Yarolde. Facebook

Para colmo, agrega, las ventanas de la habitación "están todas rotas y no hay seguridad alguna".

Otra madre que tuvo a su hija internada un mes y medio en el centro médico confirmó que los robos ocurren en varias zonas del hospital y que, efectivamente, la policía nunca llega.

"Yo estuve y un mes y más internada con mi bebé y hubo varios robos, lo mismo en terapia que en esa misma sala, y es verdad la policía nunca llegaba, se pensaba que hasta los mismos trabajadores de la sala tenían todo cuadrado", expresó.

Una joven que actualmente también se encuentra internada en la institución aseguró: "yo estoy ingresada ahora mismo y es verdad que se están robando los teléfonos".

"Eso es viejo. Ese hospital tiene muy poca seguridad. Yo estuve hace años con ni niña y todo el tiempo sin dormir entre vigilar que no le entraran cucarachas por los oídos y por la nariz y vigilando a los ladrones no tenía paz", dijo otra.

La crisis en los hospitales cubanos abarca casi todo el sistema sanitario. Hace cuatro años la prensa oficial reconocía que los ventanales, las griferías y hasta las tomas de corriente e interruptores eran robados en los centros de Salud, y citó el Lucía Íñiguez Landín, de la provincia oriental de Holguín, aunque aseguró que la situación se repite en todo el país.

Asimismo el pasado año un operativo para intentar frenar la venta ilegal de medicamentos en Ciego de Ávila culminó con el arresto y procesamiento de personal sanitario de esa provincia.

En marzo pasado las autoridades de Sancti Spíritus procesaron penalmente a trabajadores del Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos por el robo de tres computadoras. En total eran: una computadora de mesa y dos laptop, tres discos duros, dos UPS, dos teclados, diez accesorios de computadoras y ocho tomacorrientes.

Cuba vive una crisis económica y una inflación sin precedente que ha generado un aumento de la delincuencia, los robos e incluso los asesinatos.