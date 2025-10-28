Colapsado Hospital Pediátrico William Soler: Padres denuncian falta de atención

Vídeos relacionados:

El Hospital Pediátrico William Soler, en La Habana, se encuentra totalmente colapsado, con saturación de urgencias, déficit de personal y falta de insumos, según denuncias difundidas por familiares de pacientes.

En los reportes compartidos por la página de La Tijera y Saúl Manuel en la jornada de este sábado, figura la denuncia de padres y cuidadores que describen largas esperas, listas que no avanzan y condiciones precarias dentro del centro.

De acuerdo con los testimonios, en áreas sensibles del hospital “solo hay dos estudiantes y una doctora” para atender a un volumen de enfermos que no cesa, incluidos recién nacidos.

Captura de Facebook

A ello se suman problemas higiénicos: “ni hablar de los baños”, resume uno de los relatos, en un panorama que familias califican de caótico ante el incremento de casos febriles y complicaciones compatibles con dengue.

Un padre contó que, tras llegar con su hija con vómitos en aumento, fue anotado en una lista que no se movió durante tres horas; describió a otros padres molestos y una entrada al servicio “prácticamente a la fuerza” cuando la niña empeoró.

“Es de verdad un caos”, dijo al reclamar atención inmediata para los cuadros que progresan en la sala de espera.

Otra denunciante relató que el hijo de su amiga fue devuelto a casa en dos ocasiones por falta de medicamentos y terminó deshidratado. Afirmó que la familia tuvo que comprar en la calle los sueros y hasta el equipo completo para canalizarlos.

“No hay medicamentos para vómitos, no hay nada”, añadió, al tiempo que cuestionó un criterio de atención que —según su versión— prioriza solo los casos graves por la escasez y condiciona la administración de fármacos a embarazadas y niños menores de 12 años, dejando al resto “a su suerte”.

Captura de Facebook

En ese contexto, familiares informaron dos fallecimientos de niños por dengue hemorrágico, un dato que alimenta la alarma sobre la capacidad del sistema para responder a los picos de demanda pediátrica y para garantizar los insumos más básicos en un hospital de referencia nacional.

La situación, descrita por familias como insostenible, pone el foco en la necesidad de refuerzo de personal, abastecimiento de medicamentos y fluidos, y mejoras urgentes en la higiene hospitalaria, para evitar nuevos desenlaces fatales y complicaciones prevenibles en pacientes pediátricos.

Una situación similar se denunció a inicios de octubre en Matanzas, cuando las autoridades informaron que el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño operaba bajo máxima presión asistencial, con ocupación de camas al límite por el aumento de enfermedades virales en la provincia.

La dirección del centro reportó un elevado flujo de ingresos y reorganizó la atención para responder al pico de demanda.

Además, procedieron a redistribuir a los pacientes dentro de otras instalaciones de la provincia para descentralizar la atención del hospital.

Crisis sanitaria en Cuba

En una actualización sobre la crisis sanitaria en Cuba, la funcionaria explicó que, durante la última semana, se registró un aumento significativo de síndromes febriles inespecíficos, con 109 municipios reportando más atenciones por esta causa, y que la positividad de la IgM para dengue también se elevó, evidencia de transmisión activa en varias provincias.

Mencionó entre las áreas más afectadas a Guantánamo, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara.

La viceministra añadió que, aunque se observa una disminución de las infecciones respiratorias agudas, la circulación viral persiste, por lo que pidió mantener medidas de protección individual, en especial ante el aumento de las lluvias, que puede afectar la calidad sanitaria del agua y favorecer la proliferación de vectores.