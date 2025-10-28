Colapsado Hospital Pediátrico William Soler: Padres denuncian falta de atención

Vídeos relacionados:
El Hospital Pediátrico William Soler, en La Habana, se encuentra totalmente colapsado, con saturación de urgencias, déficit de personal y falta de insumos, según denuncias difundidas por familiares de pacientes.
En los reportes compartidos por la página de La Tijera y Saúl Manuel en la jornada de este sábado, figura la denuncia de padres y cuidadores que describen largas esperas, listas que no avanzan y condiciones precarias dentro del centro.
De acuerdo con los testimonios, en áreas sensibles del hospital “solo hay dos estudiantes y una doctora” para atender a un volumen de enfermos que no cesa, incluidos recién nacidos.
A ello se suman problemas higiénicos: “ni hablar de los baños”, resume uno de los relatos, en un panorama que familias califican de caótico ante el incremento de casos febriles y complicaciones compatibles con dengue.
Un padre contó que, tras llegar con su hija con vómitos en aumento, fue anotado en una lista que no se movió durante tres horas; describió a otros padres molestos y una entrada al servicio “prácticamente a la fuerza” cuando la niña empeoró.
“Es de verdad un caos”, dijo al reclamar atención inmediata para los cuadros que progresan en la sala de espera.
Otra denunciante relató que el hijo de su amiga fue devuelto a casa en dos ocasiones por falta de medicamentos y terminó deshidratado. Afirmó que la familia tuvo que comprar en la calle los sueros y hasta el equipo completo para canalizarlos.
“No hay medicamentos para vómitos, no hay nada”, añadió, al tiempo que cuestionó un criterio de atención que —según su versión— prioriza solo los casos graves por la escasez y condiciona la administración de fármacos a embarazadas y niños menores de 12 años, dejando al resto “a su suerte”.
En ese contexto, familiares informaron dos fallecimientos de niños por dengue hemorrágico, un dato que alimenta la alarma sobre la capacidad del sistema para responder a los picos de demanda pediátrica y para garantizar los insumos más básicos en un hospital de referencia nacional.
La situación, descrita por familias como insostenible, pone el foco en la necesidad de refuerzo de personal, abastecimiento de medicamentos y fluidos, y mejoras urgentes en la higiene hospitalaria, para evitar nuevos desenlaces fatales y complicaciones prevenibles en pacientes pediátricos.
Una situación similar se denunció a inicios de octubre en Matanzas, cuando las autoridades informaron que el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño operaba bajo máxima presión asistencial, con ocupación de camas al límite por el aumento de enfermedades virales en la provincia.
La dirección del centro reportó un elevado flujo de ingresos y reorganizó la atención para responder al pico de demanda.
Además, procedieron a redistribuir a los pacientes dentro de otras instalaciones de la provincia para descentralizar la atención del hospital.
Crisis sanitaria en Cuba
En una actualización sobre la crisis sanitaria en Cuba, la funcionaria explicó que, durante la última semana, se registró un aumento significativo de síndromes febriles inespecíficos, con 109 municipios reportando más atenciones por esta causa, y que la positividad de la IgM para dengue también se elevó, evidencia de transmisión activa en varias provincias.
Mencionó entre las áreas más afectadas a Guantánamo, Matanzas, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Villa Clara.
La viceministra añadió que, aunque se observa una disminución de las infecciones respiratorias agudas, la circulación viral persiste, por lo que pidió mantener medidas de protección individual, en especial ante el aumento de las lluvias, que puede afectar la calidad sanitaria del agua y favorecer la proliferación de vectores.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en hospitales pediátricos de Cuba
¿Cuál es la situación actual del Hospital Pediátrico William Soler en La Habana?
El Hospital Pediátrico William Soler se encuentra totalmente colapsado debido a la saturación de urgencias, déficit de personal y falta de insumos. Familias han denunciado la muerte de dos niños por dengue hemorrágico, largas esperas y condiciones precarias dentro del centro.
¿Qué medidas se están tomando en Cuba ante el aumento de casos de dengue?
Las autoridades han implementado medidas como la redistribución de pacientes y la habilitación de albergues para aliviar la sobrecarga en hospitales. Sin embargo, la falta de recursos y personal sigue siendo un problema grave, y las fumigaciones se concentran solo en áreas con casos confirmados por la escasez de insecticidas.
¿Cómo está afectando la crisis sanitaria a los pacientes pediátricos en Cuba?
Los pacientes pediátricos enfrentan largas esperas para recibir atención, falta de medicamentos y condiciones hospitalarias deficientes. En algunos casos, los familiares deben adquirir sueros y equipos médicos por su cuenta debido a la escasez en los hospitales.
¿Qué críticas se han hecho al gobierno cubano respecto a la gestión de la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha sido criticado por la falta de transparencia y por no proporcionar suficientes recursos para enfrentar la crisis. Las denuncias ciudadanas apuntan a un deterioro estructural en el sistema de salud, con hospitales colapsados, falta de insumos y personal médico insuficiente.
