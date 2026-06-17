Denuncian destrucción del puente más viejo de Jiguaní ante la inacción de las autoridades

Un video publicado en Facebook denuncia el deterioro acelerado del puente más antiguo de Jiguaní, municipio de la provincia Granma, donde un hueco generado por sucesivas crecidas del río amenaza con destruir por completo la estructura.

En el clip de apenas 22 segundos, el narrador advierte que el daño comenzó con una primera creciente que afectó los cimientos, y que una segunda crecida terminó de agravar el deterioro. Desde entonces, el hueco no ha dejado de crecer.

«Nadie imaginó que ibas a crecer tanto, y ahí estás, creciendo cada día, poco a poco, más y más. Ya tú ves, en cualquier momento acabas con destruir el puente más viejo de Jiguaní. Pero bueno, tal parece que eso a nadie le importa, porque mira cómo vas, mira cómo vas», dice el narrador del video.

La denuncia apunta directamente a la inacción de las autoridades cubanas, que no han intervenido pese al deterioro visible y progresivo de una estructura con valor patrimonial para la localidad.

El video fue publicado por la cuenta «Robertico y su gozadera» con los etiquetas #Cuba #cubanosporelmundo #Jiguaní, y acumuló más de 90,000 reproducciones, cerca de 1,832 reacciones y 188 comentarios, lo que refleja la preocupación extendida entre los cubanos por el estado de la infraestructura.

Jiguaní, fundado el 25 de enero de 1701 como San Pablo de Jiguaní, es el segundo asentamiento más antiguo de la provincia Granma después de Bayamo. Su patrimonio histórico incluye estructuras de época colonial, lo que hace aún más grave la posible pérdida del puente.

El municipio tiene un historial de inundaciones que agrava el deterioro de su infraestructura. En junio de 2023, el desbordamiento del río Jiguaní dejó puentes intransitables y carreteras destruidas, además de al menos una persona fallecida por ahogamiento. Esas crecidas acumularon daños que, según el video, nunca fueron reparados adecuadamente.

El caso se inscribe en un patrón nacional de abandono de la infraestructura vial cubana. En Matanzas, el puente General Lacret Morlot fue denunciado en mayo de 2026 con grietas profundas y erosión severa, pese a que una reparación había sido anunciada un año antes sin avances concretos.

En La Habana, el puente Almendares, construido en 1911, fue denunciado en diciembre de 2024 por presentar hormigón desprendido y barras de acero corroídas.

El modelo se repite en toda la isla: deterioro visible, denuncias ciudadanas en redes sociales y respuesta institucional insuficiente o nula, mientras las estructuras continúan degradándose sin que el régimen destine recursos para su mantenimiento.