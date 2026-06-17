Messi firma un hat-trick y Argentina derrota 3-0 a Argelia en el Mundial 2026

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Lionel Messi firmó el primer hat-trick de su carrera en Copas del Mundo y Argentina aplastó 3-0 a Argelia este martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en el debut de la vigente campeona del mundo en el Grupo J del Mundial 2026.

El partido arrancó con tensión: en el minuto ocho, Farid Chaibi marcó para Argelia, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego y el marcador se mantuvo en cero.

Argentina respondió con autoridad. Messi abrió el marcador en el 17' con un remate que no dejó opciones al portero argelino, y al descanso el resultado ya era 1-0.

En la segunda mitad, el seleccionador argentino movió el banco: en el 55' entraron Julián Álvarez y Nico González en lugar de Lautaro Martínez y Thiago Almada. Los cambios inyectaron dinamismo y Messi amplió la ventaja en el 60' con su segundo tanto de la noche.

El tercero llegó en el 76', cuando el capitán albiceleste completó el triplete y selló la goleada. Cuatro minutos después fue sustituido por Nico Paz, con el trabajo ya hecho.

Las estadísticas reflejan la contundencia argentina: 10 tiros por seis a puerta frente a siete disparos de Argelia sin ninguno entre los tres palos.

La posesión fue ligeramente favorable a los argelinos (52%-48%), lo que subraya que Argentina fue letal pese a no dominar el balón.

El hat-trick tiene una dimensión histórica: con 16 goles en Mundiales, Messi igualó el récord masculino que ostentaba el alemán Miroslav Klose desde Brasil 2014.

El argentino llegó al torneo con 38 años y tras superar una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que generó alarma en mayo, aunque nunca llegó a perderse el debut.

Con esta victoria, Argentina lidera el Grupo J con tres puntos, empatada con Austria —que también ganó 1-0 a Jordania—, aunque con mejor diferencia de goles. Argelia y Jordania se quedan sin puntos tras la primera jornada.

El próximo compromiso de la albiceleste en el grupo es el 22 de junio ante Austria en Dallas, el rival más exigente que le queda por delante antes del cierre de la fase de grupos el 28 de junio frente a Jordania, también en Dallas.