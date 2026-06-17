El drama habitacional de miles de familias cubanas ante una crisis sin freno

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Detrás de unas cortinas improvisadas con sábanas, entre paredes de cartón y bajo un techo de zinc que convierte el lugar en un horno, nueve familias cubanas sobreviven desde hace tres años en un gimnasio de boxeo de La Habana Vieja. Sin agua corriente, con niños expuestos a la humedad y el ruido constante de los entrenamientos, su realidad ilustra una de las crisis más profundas y persistentes de Cuba: la falta de vivienda.

El retrato fue recogido por un reportaje de la agencia AFP publicado este martes, que muestra el drama cotidiano de familias obligadas a convertir un espacio deportivo en su hogar mientras esperan una solución que nunca llega.

Lejos de ser un caso aislado, la situación refleja un problema estructural que afecta a cientos de miles de cubanos. El déficit habitacional en la isla supera las 900,000 viviendas y, según cifras oficiales, más de un tercio de los inmuebles residenciales del país ya se encontraban en estado crítico o regular desde 2020.

Entre quienes viven las consecuencias de este deterioro está Marnie Estevez, una habanera de 43 años cuya vida cambió cuando una tormenta derrumbó la escalera del edificio donde residía junto a su esposo y sus hijas, una construcción neoclásica de la década de 1920 ubicada en Centro Habana.

De un día para otro, la familia quedó atrapada en el tercer piso.

"Los bomberos tuvieron que bajar a mi abuela con una grúa", contó Estevez a AFP.

Su madre, Leodiska Canino, de 64 años, y su abuela, de 97, llevan ya siete años viviendo en un albergue estatal. Forman parte de los miles de cubanos evacuados de inmuebles considerados peligrosos que continúan esperando una vivienda definitiva.

"La Habana se está cayendo", lamentó Canino. "Aquí no hay dinero para arreglar nada".

La misma incertidumbre acompaña a Dayana García, de 35 años, una de las madres que vive en el gimnasio de boxeo de La Habana Vieja junto a sus tres hijos. Allí, rodeados de divisiones improvisadas de cartón, intentan construir una rutina en medio de condiciones precarias.

Según relató a AFP, uno de sus hijos desarrolló una infección pulmonar debido a la humedad del lugar.

"Nadie del gobierno viene aquí... ni siquiera a ver cómo estamos, si estamos vivos o muertos", denunció.

La crisis de la vivienda se produce además en un momento especialmente complejo para el país. Los prolongados apagones y la escasez de recursos han agravado aún más el deterioro de las edificaciones y dificultado las labores de reparación y construcción.

Las cifras muestran la magnitud del problema. Entre 2000 y 2013 se derrumbaron 3,856 edificios en La Habana, un promedio cercano a una estructura colapsada por día, según datos de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Solo en 2025, los derrumbes dejaron al menos seis fallecidos en la capital, incluida una niña de siete años. Este mismo mes se registró un nuevo colapso en una edificación ubicada frente al Malecón habanero.

Mientras tanto, la construcción de nuevas viviendas continúa muy por debajo de las necesidades reales del país. En 2024 se concluyeron apenas 7,427 casas en toda la isla. Un año después, de las 10,795 viviendas previstas por las autoridades, solo se terminaron 2,382, equivalente al 22 % del plan.

Ante la imposibilidad de revertir el déficit habitacional, las autoridades han apostado por soluciones temporales. Entre ellas figura la conversión de más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas modulares para La Habana. Las dos primeras unidades fueron entregadas en mayo pasado, aunque especialistas han advertido que estas estructuras pueden alcanzar temperaturas extremas bajo el clima tropical y no resuelven las causas de fondo de la crisis.

La situación resulta especialmente visible en La Habana Vieja, uno de los municipios más afectados por el deterioro urbanístico. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, la zona conserva cientos de edificaciones históricas, algunas construidas en el siglo XVI. Muchas muestran hoy fachadas agrietadas, techos colapsados y estructuras tan deterioradas que permiten ver el cielo a través de ellas.

Para las familias que esperan una solución desde hace años, las estadísticas y los planes gubernamentales tienen poco significado frente a la realidad diaria.

"Esto no es una vida", resumió una de las madres que sobrevive junto a sus hijos en el gimnasio convertido en refugio.