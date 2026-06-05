«La Habana se nos está muriendo»: Edificios derrumbándose mientras el régimen construye hoteles

Un video publicado en Facebook por la cuenta Mundo Explora by Nai resume con crudeza la contradicción más visible de la Cuba actual: edificios residenciales que se caen a pedazos mientras el régimen destina recursos a levantar hoteles de lujo para turistas que, además, cada vez llegan menos.

«Muchos edificios cayéndose, y lo contradictorio es que muchos hoteles construyéndose. Entonces el patrimonio de La Habana se nos está derrumbando. La Habana se nos está muriendo. Y seguimos vendiendo mojitos, daiquiri, café, ron y mujeres», dice la narradora, que sintetiza en pocas palabras décadas de abandono estatal.

Las cifras detrás de esa denuncia son devastadoras. Según datos oficiales citados en abril de 2026, en la capital cubana colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones al año.

Al cierre de 2025, La Habana registraba 185,348 inmuebles en mal estado, de los cuales 46,158 requerían reforma capital.

El año pasado, los derrumbes cobraron al menos seis vidas en la capital. El 12 de julio de 2025, dos colapsos en un mismo día dejaron cuatro muertos: un hombre de 60 años en Diez de Octubre y tres personas más en La Habana Vieja, entre ellas una niña de siete años.

En 2026 la situación no mejora. En febrero se cayó otra sección del antiguo edificio del ISDI en Centro Habana, y en marzo las autoridades tuvieron que demoler lo que quedaba de ese inmueble tras años de deterioro progresivo.

Mientras tanto, el régimen no ha parado de construir hoteles.

En febrero de 2024 inauguró el Iberostar Selection La Habana, un edificio de 42 pisos y 565 habitaciones, tras seis años de obras. La capacidad hotelera en categorías de cuatro y cinco estrellas pasó de 41,000 habitaciones en 2004 a 61,000 en 2024.

El resultado es un fracaso en toda regla. Cuba recibió apenas 2,2 millones de visitantes en 2024, la peor cifra desde 2007, muy lejos de los 4,2 millones de 2019. La ocupación hotelera cayó al 21,5 % entre enero y junio de 2025. Hoteles vacíos, barrios en ruinas.

La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los epicentros del deterioro. Especialistas describen un patrón de abandono sistemático agravado por la escasez de materiales de construcción, la crisis energética y la ausencia de inversión pública en vivienda.

La crisis es en todo el país. En 2022, vecinos de Sancti Spíritus ya advertían lo mismo tras el derrumbe de balcones en un edificio emblemático: «la gente se queda sin casa y el gobierno no para de construir hoteles».

La descripción del video lo resume con amargura: «Cada semana hay más edificios deteriorados, más derrumbes y más historias perdiéndose entre los escombros. Una ciudad tan hermosa merece mucho más».