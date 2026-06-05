«La Habana se nos está muriendo»: Edificios derrumbándose mientras el régimen construye hoteles

Un video publicado en Facebook por la cuenta Mundo Explora by Nai resume con crudeza la contradicción más visible de la Cuba actual: edificios residenciales que se caen a pedazos mientras el régimen destina recursos a levantar hoteles de lujo para turistas que, además, cada vez llegan menos.
«Muchos edificios cayéndose, y lo contradictorio es que muchos hoteles construyéndose. Entonces el patrimonio de La Habana se nos está derrumbando. La Habana se nos está muriendo. Y seguimos vendiendo mojitos, daiquiri, café, ron y mujeres», dice la narradora, que sintetiza en pocas palabras décadas de abandono estatal.
Las cifras detrás de esa denuncia son devastadoras. Según datos oficiales citados en abril de 2026, en la capital cubana colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones al año.
Al cierre de 2025, La Habana registraba 185,348 inmuebles en mal estado, de los cuales 46,158 requerían reforma capital.
El año pasado, los derrumbes cobraron al menos seis vidas en la capital. El 12 de julio de 2025, dos colapsos en un mismo día dejaron cuatro muertos: un hombre de 60 años en Diez de Octubre y tres personas más en La Habana Vieja, entre ellas una niña de siete años.
En 2026 la situación no mejora. En febrero se cayó otra sección del antiguo edificio del ISDI en Centro Habana, y en marzo las autoridades tuvieron que demoler lo que quedaba de ese inmueble tras años de deterioro progresivo.
Mientras tanto, el régimen no ha parado de construir hoteles.
En febrero de 2024 inauguró el Iberostar Selection La Habana, un edificio de 42 pisos y 565 habitaciones, tras seis años de obras. La capacidad hotelera en categorías de cuatro y cinco estrellas pasó de 41,000 habitaciones en 2004 a 61,000 en 2024.
El resultado es un fracaso en toda regla. Cuba recibió apenas 2,2 millones de visitantes en 2024, la peor cifra desde 2007, muy lejos de los 4,2 millones de 2019. La ocupación hotelera cayó al 21,5 % entre enero y junio de 2025. Hoteles vacíos, barrios en ruinas.
La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los epicentros del deterioro. Especialistas describen un patrón de abandono sistemático agravado por la escasez de materiales de construcción, la crisis energética y la ausencia de inversión pública en vivienda.
La crisis es en todo el país. En 2022, vecinos de Sancti Spíritus ya advertían lo mismo tras el derrumbe de balcones en un edificio emblemático: «la gente se queda sin casa y el gobierno no para de construir hoteles».
La descripción del video lo resume con amargura: «Cada semana hay más edificios deteriorados, más derrumbes y más historias perdiéndose entre los escombros. Una ciudad tan hermosa merece mucho más».
Preguntas frecuentes sobre el deterioro de La Habana y la construcción de hoteles en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se están derrumbando tantos edificios en La Habana?
La Habana enfrenta un grave deterioro de su infraestructura debido a décadas de abandono estatal y falta de mantenimiento. Cada año colapsan aproximadamente 1,000 edificaciones en la capital, lo que refleja un patrón de abandono sistemático agravado por la escasez de materiales de construcción y la crisis económica del país.
Publicidad
¿Qué está haciendo el gobierno cubano para solucionar el problema de los edificios en mal estado?
Recientemente, autoridades como la viceprimera ministra han realizado recorridos para identificar estructuras en peligro de derrumbe, pero hasta ahora no se han presentado soluciones concretas o efectivas para abordar el problema de manera sostenible. La ausencia de plazos y la falta de inversión pública en vivienda continúan siendo un obstáculo significativo.
Publicidad
¿Por qué el gobierno cubano sigue construyendo hoteles si el turismo está en declive?
El gobierno cubano ha priorizado la construcción de hoteles para atraer turismo internacional a pesar de que las cifras de visitantes han caído drásticamente. En 2024, Cuba contaba con 340 hoteles y 82 de cinco estrellas, pero la ocupación hotelera ha disminuido a niveles históricamente bajos, con hoteles casi vacíos y barrios en ruinas.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la construcción de hoteles en la economía cubana?
La construcción de hoteles ha representado una inversión significativa, pero no ha generado los beneficios esperados debido al descenso del turismo. Mientras tanto, recursos que podrían destinarse a la mejora de viviendas y servicios públicos se utilizan en infraestructuras turísticas que permanecen subutilizadas, exacerbando la crisis económica y social en el país.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.