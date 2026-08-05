Rinden homenaje a 17 fallecidos por incendio en Base de Supertanqueros de Matanzas a cuatro años de la tragedia

Diecisiete campanadas resonaron este miércoles en el Museo de Bomberos Enrique Estrada de Matanzas, una por cada vida perdida en el incendio de la Base de Supertanqueros, en el cuarto aniversario de la tragedia que sacudió a Cuba en agosto de 2022.

Familiares de los caídos, integrantes del cuerpo de bomberos, representantes del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y autoridades del Partido y el Gobierno se reunieron en el acto de recordación, junto a ciudadanos que se niegan a dejar caer en el olvido a quienes lo dieron todo.

Tras las campanadas se guardó un minuto de silencio y se depositaron ofrendas florales. Más tarde, familiares y allegados se trasladaron al cementerio San Carlos Borromeo, donde descansan los restos de los caídos.

«Las fuerzas voluntarias del cuerpo de bomberos se movilizaron desde el primer momento, muchos de ellos también resultaron lesionados, pues no vacilaron en permanecer en primera línea de combate por más complejas y peligrosas que fueran las condiciones», recordó Ernesto Moreno Molina, vicepresidente de los Bomberos Voluntarios en el municipio de Matanzas.

«A cuatro años de Supertanqueros, Matanzas no olvida aquellos días terribles. Cualquier homenaje resulta mínimo, comparado con el sacrificio de tan valiosas vidas», escribió el Periódico Girón al cubrir los actos conmemorativos.

La víspera, el Comando 3 de Bomberos del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero, celebró su propio tributo a los siete integrantes de esa dotación que perecieron en el siniestro.

El acto incluyó ofrendas florales en la Sala de Historia del Comando 3 —creada por petición expresa de los familiares— e inauguró nuevas muestras y piezas de donación. TV Yumurí cubrió el homenaje y publicó un video del evento.

Captura de Facebook

Los 17 fallecidos

El saldo mortal del incendio quedó fijado en 17 víctimas. El primero en ser identificado oficialmente fue Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años, natural de Cienfuegos.

El joven bombero Elier Manuel Correa Aguilar, de 24 años, jefe de carro del Comando Aeropuerto, falleció días después a causa de graves quemaduras.

El último en morir fue Omar Ravelo, chofer de pipa de 63 años, quien sucumbió el 2 de octubre de 2022 en el Hospital Calixto García de La Habana.

Los 14 desaparecidos en la explosión del tanque #51 fueron identificados como: Adriano Rodríguez Gutiérrez, Andy Mitchel Ramos Sotolongo, Areskys Quintero Orta, Diosdel Nazco Vargas, Fabián Naranjo Núñez, Leo Alejandro Doval Pérez de Prado, Luis Ángel Álvarez Leyva, Luis Raúl Aguilar Zamora, Michel Rodríguez Román, Osley Marante Guerra, Osmani Blasco Sosa, Pablo Ángel López Martell, Raciel Alonso Martínez y Rolando Oviedo Sosa.

Sus restos no pudieron identificarse de forma absoluta: las temperaturas de entre 1,000 y 2,000 grados centígrados destruyeron huellas dactilares, dentadura y ADN.

Solo se recuperaron 754 fragmentos óseos agrupados en 14 conjuntos. Cuatro de ellos eran reclutas del Servicio Militar Obligatorio de entre 19 y 20 años.

La tragedia

El incendio comenzó la tarde del 5 de agosto de 2022 cuando un rayo impactó el tanque #52 de crudo nacional en la zona industrial de Matanzas, que almacenaba 26,200 metros cúbicos de combustible.

A las cinco de la madrugada del día siguiente explotó el tanque #51, en el momento en que bomberos y rescatistas trabajaban para evitar la propagación.

Esa segunda explosión causó la mayoría de las víctimas. El fuego se extendió a cuatro tanques y fue declarado extinguido el 12 de agosto de 2022.