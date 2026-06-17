Régimen cubano elimina de su plataforma la razón por la que impide viajar a médicos especialistas

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El régimen cubano modificó silenciosamente el mensaje de rechazo que mostraba la plataforma de trámites en línea Soberanía a los médicos especialistas que intentaban solicitar su pasaporte, y suprimió toda mención explícita a la causa de la denegación.
El cambio se produjo tras las denuncias públicas del Dr. Alberto Tejeda Illas y la indignación masiva que desataron entre colegas en redes sociales.
Tejeda había documentado el rechazo automático que recibió al intentar tramitar su pasaporte: la plataforma indicaba con claridad que la solicitud era denegada por ser médico especialista regulado por Categoría Vital del Ministerio de Salud Pública.
Esa captura de pantalla en Facebook se convirtió en evidencia pública de una restricción que el régimen nunca había reconocido formalmente por escrito.
Tras la viralización del caso y la indignación masiva de médicos regulados en Cuba, la plataforma cambió el texto.
Un colega de Tejeda intentó el mismo trámite y recibió una respuesta genérica: «La solicitud no puede ser procesada, debe presentarse a una oficina de atención a la ciudadanía del MININT en su provincia». La referencia a la categoría vital y al MINSAP había desaparecido.
El propio Tejeda verificó el cambio al repetir su solicitud y lo denunció públicamente: «¿Por qué ahora, tras las reclamaciones de miles de médicos afectados, no muestran la explicación detallada? ¿O es que la explicación evidencia que se violan derechos universales que el Estado Cubano afirma reconocer ante el mundo?».
El médico santiaguero había publicado el 12 de junio una carta abierta al ministro de Salud Pública denunciando tres años de negativas para obtener pasaporte, pese a haber tramitado su baja laboral hace más de un año y medio.
«Me aplica restricciones un empleador cuando ya no soy su empleado y no media contrato laboral ninguno», escribió.
Las respuestas negativas del MINSAP son siempre verbales. El régimen no entrega constancias escritas ni copias firmadas de las cartas que los solicitantes presentan ante directores de hospitales y autoridades provinciales.
La plataforma Soberanía había representado, paradójicamente, la primera evidencia escrita y automática de esa restricción.
La base legal de estas restricciones es el Decreto 306 del 11 de octubre de 2012, que condiciona la salida del país de profesionales considerados «vitales» a la aprobación de sus empleadores.
En enero de 2023, el gobierno amplió esas restricciones a especialistas médicos, estomatólogos, técnicos sanitarios y licenciados en Enfermería, en una videoconferencia interna en la que el director de Capital Humano del MINSAP pidió expresamente «discreción».
La nueva Ley No. 171/2024 de Migración, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de mayo de 2026, no resolvió la situación: la autorización para viajar sigue dependiendo de la voluntad discrecional de los funcionarios.
La organización Prisoners Defenders documentó más de 1,402 casos de profesionales cubanos del sector salud afectados por estas restricciones en un informe de enero de 2024, frente a 110 casos registrados en 2019.
«Las restricciones pesan sobre todos los especialistas similares del país, pero reclamar derechos es una acción particular; tal vez las negativas sean represalias por tener el valor de emplazar las arbitrariedades», advirtió Tejeda, quien teme que las negativas reiteradas que acumula sean consecuencia directa de haber alzado la voz.
Preguntas frecuentes sobre las restricciones migratorias a médicos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano impide a los médicos especialistas obtener pasaporte?
El régimen cubano impide a los médicos especialistas obtener pasaporte debido a su clasificación como "población regulada" por Categoría Vital, lo que significa que deben obtener autorización expresa del Ministerio de Salud Pública para salir del país. Esta práctica se basa en el Decreto 306 de 2012, que condiciona la salida de profesionales considerados "vitales" a la aprobación de sus empleadores.
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¿Qué cambios realizó el régimen cubano en la plataforma Soberanía respecto a las restricciones a médicos?
El régimen cubano modificó el mensaje de rechazo en la plataforma Soberanía, eliminando la mención explícita a la "Categoría Vital" del Ministerio de Salud Pública como causa de la denegación de pasaportes a médicos especialistas. Ahora, la respuesta es genérica y no específica la razón de la denegación.
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¿Qué argumentos se utilizan para justificar las restricciones a médicos en Cuba?
Las restricciones se justifican bajo la premisa de que los médicos son profesionales "vitales" para el sistema de salud cubano, y su salida podría afectar la continuidad de los servicios. Sin embargo, muchos médicos argumentan que estas restricciones violan sus derechos humanos y laborales, ya que no tienen vínculo laboral vigente con el Ministerio de Salud Pública.
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¿Cuál es el impacto de estas restricciones en los médicos cubanos?
Estas restricciones tienen un impacto significativo en la vida personal y profesional de los médicos cubanos. Muchos no pueden reunirse con sus familias en el extranjero ni buscar mejores oportunidades profesionales, lo que genera frustración y una sensación de estar atrapados en un sistema burocrático y represivo. La situación ha llevado a una creciente indignación entre los profesionales de la salud en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.