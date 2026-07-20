Régimen cubano le niega el regreso a Cuba al activista Agustín López Canino cuando visitaba EE. UU.

El régimen cubano le impidió este lunes el regreso a Cuba al bloguero y periodista independiente Agustín Valentín López Canino, quien se encontraba de visita en Estados Unidos y tiene su domicilio en la isla.

La denuncia la realizó el activista Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, a través de sus redes sociales desde el Aeropuerto Internacional de Miami.

«En estos momentos, en el Aeropuerto Internacional de Miami, la Dictadura vitalicia de Cuba le acaba de denegar la entrada al país del activista Agustín López Canino por su opinion ciudadana. Agustín estaba de visita en USA y su domicilio está en Cuba», escribió Sánchez.

López Canino, nacido en 1955 en Santo Domingo, Villa Clara, es un defensor de los derechos humanos con un largo historial de represión documentado.

El 10 de diciembre de 2023, el régimen lo detuvo junto al activista Wilber Aguilar justo antes de la marcha pacífica anual que organiza en el litoral habanero para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En junio de 2026, fue arrestado nuevamente en La Habana por agentes de la policía política, según confirmó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), permaneciendo casi 12 horas en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria.

El caso se inscribe en un patrón sistemático que el régimen ha codificado con la nueva legislación migratoria de 2026. Las Leyes 171, 172 y 173, publicadas el 5 de mayo de 2026, establecen causales amplias y discrecionales para denegar la entrada o salida del país a quienes el régimen considere una amenaza.

El Artículo 24.1 de la Ley de Migración prohíbe el ingreso a quien «organice, estimule, realice o participe en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano».

La organización Cubalex advirtió que estas normas consolidan un sistema de control securitizado y discrecional sobre la movilidad humana, sin notificación oficial ni posibilidad de defensa legal para los afectados.

Los cubanos «regulados» solo descubren su condición al presentarse en el aeropuerto, como ocurrió este lunes con López Canino.

No es el primer caso reciente. En febrero de 2026, el régimen devolvió a Miami a la Dama de Blanco Leticia Ramos Herrería cuando intentaba regresar a La Habana, sin ninguna explicación oficial. A la activista Omara Ruiz Urquiola le negaron la entrada a Cuba en múltiples ocasiones desde 2022.

El régimen también ha recurrido al destierro forzoso como forma de represión. José Daniel Ferrer fue expulsado a Miami el 13 de octubre de 2025 tras más de dos años de prisión, y Luis Manuel Otero Alcántara llegó a Miami el 19 de julio de 2026 tras cinco años de cárcel, con su liberación condicionada al abandono definitivo de la isla.

Ramón Saúl Sánchez, quien denuncia el caso de López Canino, conoce de cerca la arbitrariedad migratoria del régimen. Llegó a Estados Unidos en 1967 como refugiado político a los 12 años y durante décadas enfrentó un limbo migratorio en ese país, hasta que un juez suspendió su orden de deportación en julio de 2023 y le otorgó protección contra la tortura.

López Canino resumió en una frase su postura ante el régimen: «Siempre he sido indisciplinado en todo, menos la consciencia».