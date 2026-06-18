Sin frenos: El dólar y el euro siguen al alza en Cuba

El mercado informal de divisas en Cuba registra este jueves una nueva jornada alcista para el dólar y el euro.

La moneda estadounidense sube cinco pesos hasta los 685 CUP.

El euro, por su parte, avanza diez pesos hasta los 775 CUP, según revela el parte diario de elTOQUE que documenta los altibajos de la divisas en la isla.

La Moneda Libremente Convertible (MLC) es la única que permanece hoy sin cambios, tasada en 500 CUP por segundo día consecutivo.

Tasa de cambio hoy 18/06/2026 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 685 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 775 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 500 CUP.

Una escalada que desborda todas las proyecciones

La carrera alcista de junio no tiene precedentes recientes.

El dólar arrancó el mes en 585 CUP y en apenas 18 días acumula una subida de 100 pesos, más del 17%.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE había proyectado a principios de mes un techo máximo de 650 CUP para el cierre de junio; esa barrera fue cruzada el día 12, con 18 días de anticipación.

El miércoles, el dólar había marcado 680 CUP y el euro 765 CUP, ambos récords históricos en ese momento.

Este jueves ambas divisas vuelven a escalar, confirmando que la pausa del martes 16 —la primera en 20 jornadas consecutivas de alzas— fue apenas un respiro.

Las ofertas en el mercado informal

Las transacciones entre particulares muestran rangos amplios que reflejan la volatilidad del momento. El euro se negocia entre 760 y 815 CUP; el dólar, entre 610 y 750 CUP; y la MLC, entre 420 y 570 CUP.

La brecha con la tasa oficial del Banco Central de Cuba (BCC) se amplía cada día.

El BCC fija el dólar en 555 CUP y el euro en 644,77 CUP para esta jornada, lo que significa que quien compra dólares en el mercado informal paga 130 pesos más que lo que reconoce el Estado.

Esa distorsión encarece el acceso a bienes importados y profundiza la desigualdad entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen del peso.

El peso cubano, en caída libre

La depreciación acumulada es devastadora. En 2020, el dólar se cotizaba a unos 42 CUP en el mercado informal; este jueves marca 685 CUP, lo que representa una pérdida de más del 95% del valor del peso cubano en seis años.

La depreciación interanual promedio entre enero y abril de 2026 fue del 45%, más del doble que en todo 2025.

El economista Elías Amor ha advertido que el dólar podría acercarse a los 1,000 pesos si continúan los desequilibrios macroeconómicos.

«El problema es que las necesidades se pueden atender con divisas, y la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa», señaló.

También fue categórico al afirmar: «No van a entrar divisas en Cuba en los próximos meses».

Crisis estructural detrás de los números

Detrás de la escalada se acumulan factores que se retroalimentan. El turismo, principal fuente de divisas del país, se ha desplomado: entre enero y mayo de 2026 llegaron apenas 359,491 visitantes internacionales.

La cifra revela un 58,4% menos que en el mismo período de 2025, con una ocupación hotelera del 12,9% en el primer trimestre.

La crisis energética con apagones prolongados, el déficit fiscal y la emisión monetaria sin respaldo productivo completan el desolador panoarama.

El impacto sobre la población es directo y brutal. El salario medio estatal ronda los 6,930 CUP mensuales, mientras el costo básico de vida se estima en torno a los 96,000 CUP al mes. La inflación interanual oficial alcanzó el 15,89% en mayo de 2026, aunque estimaciones independientes la sitúan en torno al 70% anual.

El propio vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció en mayo que con 6,000 CUP «no se puede vivir» por los precios altos, una admisión que evidencia la magnitud de la crisis que el régimen no ha logrado contener.

El OMFi advirtió que «un mayor aislamiento económico podría traducirse en más restricciones para la entrada de divisas, menor disponibilidad de bienes importados y un incremento adicional de las presiones inflacionarias», una perspectiva que, a la vista de los datos de este jueves, parece estar cumpliéndose con exactitud.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 18 de junio:

1 USD = 685 CUP.

5 USD = 3,425 CUP.

10 USD = 6,850 CUP.

20 USD = 13,700 CUP.

50 USD = 34,250 CUP.

100 USD = 68,500 CUP.

200 USD = 137,000 CUP.

500 USD = 342,500 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 775 CUP.

5 EUR = 3,875 CUP.

10 EUR = 7,750 CUP.

20 EUR = 15,500 CUP.

50 EUR = 38,750 CUP.

100 EUR = 77,500 CUP.