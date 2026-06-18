Colombia debuta por la puerta ancha en el Mundial 2026

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Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria contundente ante Uzbekistán, imponiéndose 3-1 en el Estadio Azteca de Ciudad de México en la primera fecha del Grupo K, disputada el miércoles por la noche.

El partido arrancó con ritmo pausado y la primera tarjeta amarilla llegó al minuto siete para J. Mojica. Colombia fue construyendo su dominio de forma progresiva, con el 62% de posesión y una presión constante sobre la zaga uzbeka, que acumuló 14 faltas a lo largo del encuentro.

El primer gol llegó al minuto 40: Arias filtró un pase para Luis Díaz, quien habilitó a Daniel Muñoz con un balón largo al espacio. El lateral ganó la espalda a la defensa y remató con la derecha para el 1-0. Una jugada de asociación limpia que reflejó la diferencia de jerarquía entre ambos equipos.

Uzbekistán, sin embargo, no se rindió. Al inicio del segundo tiempo el técnico uzbeko realizó dos cambios simultáneos y el equipo encontró premio al 60': Abbosbek Fayzullaev conectó un centro desde la izquierda y marcó el empate transitorio. Fue el primer gol de la historia de Uzbekistán en una Copa del Mundo, un hito mayúsculo para la primera selección de Asia Central en clasificarse al torneo.

La alegría uzbeka duró apenas cinco minutos. Al 65', Gustavo Puerta encontró a Luis Díaz por la izquierda y el extremo del Liverpool definió con un remate colocado al palo izquierdo del portero Yusupov para devolver la ventaja a Colombia: 2-1. Díaz completó así una actuación de gol y asistencia en su debut mundialista, consolidándose como la figura indiscutible del encuentro.

El tercer tanto llegó en el tiempo añadido con un cabeceo de Jáminton Campaz, quien había ingresado al minuto 72 en sustitución de James Rodríguez. El remate de cabeza sentenció el 3-1 definitivo y cerró una noche redonda para la selección cafetera en el Azteca.

Las estadísticas reflejaron el dominio colombiano con claridad: 14 tiros frente a seis de Uzbekistán, cuatro córners contra tres, y tres fueras de juego colombianos frente a ninguno uzbeko. Cada equipo recibió una tarjeta amarilla. El capitán uzbeko Eldor Shomurodov, máximo goleador histórico de su selección, ingresó como suplente pero no pudo cambiar el rumbo del marcador.

Con este resultado, Colombia lidera el Grupo K con tres puntos y una diferencia de goles de +2, por encima de Portugal y la República Democrática del Congo, que suman un punto cada uno tras empatar entre sí en la primera fecha. Uzbekistán queda en el fondo de la tabla sin unidades.

Los cafeteros volverán a la cancha el 23 de junio ante la RD del Congo en su segundo partido del grupo, mientras que Uzbekistán buscará su primera victoria en la historia de los Mundiales cuando enfrente a Portugal.