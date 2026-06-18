Final feliz para Vozinha: EE. UU. concede una visa a su madre para verlo jugar en el Mundial

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Ana Cândida Évora, madre del portero caboverdiano Vozinha, recibió su visa para ingresar a Estados Unidos, según confirmó el periodista e insider Fabrizio Romano en sus redes sociales. La mujer podrá estar presente en el próximo partido del Mundial 2026 de su hijo contra Uruguay, programado para el domingo 21 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

El desenlace llega días después de que Vozinha rompiera a llorar en rueda de prensa tras el histórico empate 0-0 de Cabo Verde ante España el lunes 15 de junio en Atlanta, donde fue elegido mejor jugador del partido con siete intervenciones decisivas.

Publicación de Facebook/Frabizio Romano

«Mi madre no pudo estar aquí por la visa. El dinero que tenemos que pagar. No nos las arreglamos a tiempo, y me gustaría que ella estuviera aquí», declaró el guardameta de 40 años entre lágrimas ante los medios.

El caso visibilizó de inmediato las consecuencias de la política de visa bond impuesta por la administración Trump, que obliga a ciudadanos de 50 países —entre ellos Cabo Verde— a depositar una fianza de hasta 15,000 dólares para obtener una visa de turista, alegando altas tasas de permanencia irregular.

La historia conmovió a millones de personas y escaló rápidamente hasta los más altos niveles políticos de Washington. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, contactó personalmente al secretario de Estado Marco Rubio para pedir su intervención en el caso.

El Departamento de Estado respondió confirmando que todos los familiares inmediatos de jugadores del Mundial 2026 son elegibles para solicitar una exención del visa bond, una medida que ya existía pero que no había llegado a tiempo a la familia del portero.

Cabo Verde fue incorporado a la lista de países sujetos al visa bond el 21 de enero de 2026, apenas meses antes del inicio del torneo. La medida ha generado críticas por su impacto desproporcionado en personas de bajos recursos que desean viajar legalmente a Estados Unidos, y el caso de la madre de Vozinha se convirtió en su cara más humana durante el Mundial.

El portero, cuyo nombre real es Josimar Dias, llegó al torneo prácticamente desconocido para el gran público, con un valor de mercado de apenas 50,000 euros y sin equipo para la próxima temporada tras finalizar su contrato con el G.D. Chaves de Portugal.

Su actuación ante España —que dominó el partido con 74% de posesión y 25 tiros sin lograr marcar— lo catapultó a la fama mundial de la noche a la mañana: pasó de 56,000 a más de 5,9 millones de seguidores en Instagram en cuestión de horas.

Ahora, con su madre en camino a Miami, Vozinha tendrá en las gradas a quien más quería ver cuando Cabo Verde enfrente a Uruguay en busca de su segundo punto histórico en la Copa del Mundo.

«Trabajamos toda nuestra vida por este partido, por este sueño. Muchos piensan que somos pequeñitos, pero vamos a competir todos los partidos», afirmó el guardameta en su entrevista con TVE tras el debut ante España.