Ghana 1-0 Panamá · Mundial 2026

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Ghana derrotó a Panamá por la mínima este miércoles en el BMO Field de Toronto, en el partido de la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026, con un gol en el último suspiro que dejó sin opciones a los centroamericanos.

El tanto llegó en el minuto 90 y lo firmó Caleb Yirenkyi, centrocampista de 20 años que milita en el FC Nordsjælland de Dinamarca.

La paradoja del partido: el mismo Yirenkyi había visto la tarjeta amarilla en el minuto 16, y terminó siendo el héroe de una victoria que Ghana no mereció por juego, pero sí por eficacia.

Los números del encuentro contaron otra historia. Panamá dominó la posesión con un 64% frente al 36% de Ghana, y generó más llegadas: tres tiros totales por uno de los africanos, con un remate a puerta frente a ninguno de Ghana en el cómputo oficial. Sin embargo, los panameños no encontraron el gol y pagaron caro su falta de puntería.

Ghana, en cambio, fue sólido atrás y cometió apenas tres faltas, frente a las seis de Panamá. Los africanos aguantaron el dominio rival durante 90 minutos y golpearon en el único momento que importaba.

En cuanto a las amonestaciones, además de la amarilla temprana a Yirenkyi, C. Blackman (Panamá) vio la cartulina en el minuto 73 y fue sustituido en el descuento.

Ambos equipos recurrieron al banquillo con intensidad. Ghana realizó cinco cambios, entre ellos la salida de L. Ati Zigi por lesión al descanso (minuto 46) y la de J. Ayew en el 87'. Panamá movió cuatro fichas, todas en la segunda mitad, buscando sin éxito el empate.

Con este resultado, Ghana suma tres puntos en el Grupo L y se coloca segunda, igualada con Inglaterra, que ese mismo día venció a Croacia 2-0 con un doblete de Harry Kane. Panamá y Croacia se quedan con cero unidades y con el panorama muy complicado de cara a las siguientes jornadas.

Para Panamá, el golpe es duro: disputa apenas su segundo Mundial tras el debut en Rusia 2018, donde tampoco sumó ningún punto. La historia se repite y el margen de error es ya mínimo.