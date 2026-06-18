«Hace falta encarrilar el salario»: Periódico oficialista admite creciente descontento entre los trabajadores cubanos

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A pocos días de la celebración del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), un periódico oficial del régimen reconoció públicamente que el salario sigue siendo la principal fuente de descontento entre los trabajadores cubanos, un problema que arrastra años sin solución y que ha provocado la fuga masiva de personal calificado de sectores estratégicos.

El reconocimiento aparece en un artículo publicado por el periódico estatal Invasor, órgano oficial del Partido Comunista en Ciego de Ávila, bajo el título Encarrilar el salario, donde se admite que las deficiencias del sistema de remuneración continúan afectando la productividad, la estabilidad laboral y el poder adquisitivo de los trabajadores.

La publicación recoge las declaraciones de Edilberto Acosta Ramos, un sindicalista con cuatro décadas de experiencia en el sector ferroviario, quien describe sin rodeos las consecuencias de los bajos ingresos en el país.

«La problemática salarial provoca consecuencias graves como la desmotivación, la indisciplina laboral y el éxodo de personas con preparación y experiencia hacia entidades u otras formas de gestión en las que reciben mayores ingresos», afirmó.

Acosta Ramos advirtió que la pérdida de trabajadores capacitados golpea especialmente a sectores especializados como el ferroviario.

«Un maquinista no se forma en unas jornadas de labor, y se está perdiendo la fuerza calificada no solo en los ferrocarriles», señaló.

El dirigente sindical cuestionó además uno de los principios que durante décadas ha defendido oficialmente el sistema laboral cubano.

«No siempre, ni en cada lugar, se paga por la cantidad, la calidad y según la complejidad del trabajo», afirmó, en una crítica directa al modelo salarial estatal.

El propio Invasor reconoce que este problema ya había sido debatido durante el Congreso de la CTC celebrado en 2019 y que, siete años después, continúa sin una solución efectiva.

Las declaraciones fueron realizadas en la Unidad Empresarial de Base Ferroazuc, considerada una de las más eficientes del país dentro de la Unión de Ferrocarriles de Cuba. Sin embargo, la paralización de la zafra azucarera 2025-2026 ha dejado sin actividad gran parte de sus talleres y locomotoras, obligando a reubicar trabajadores en otras funciones.

«El traslado sobre rieles de otras cargas no da el monto para el pago a nuestro colectivo, hay que buscar variantes», reconoció Acosta Ramos.

La preocupación por los salarios domina también los debates sindicales en la provincia. Según el artículo, cuatro de los siete problemas catalogados como «preocupantes y recurrentes» están relacionados directamente con los ingresos de los trabajadores: la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación, los retrasos en los pagos por falta de liquidez bancaria, la escasez de cajeros automáticos y la disminución de la producción de bienes y servicios.

Las cifras ayudan a explicar el malestar. El salario medio oficial en Cuba cerró 2025 en 6,930 pesos mensuales, equivalente a poco más de una decena de dólares al cambio informal. Mientras tanto, un estudio reciente del economista Javier Pérez Capdevila estimó que una persona necesita alrededor de 96,060 pesos mensuales para cubrir gastos básicos de alimentación, vivienda y otros bienes esenciales.

La brecha entre ingresos y costo de vida ha impulsado una creciente salida de trabajadores del sector estatal. La educación comenzó el curso 2025-2026 con más de 24,000 plazas docentes vacantes; el sistema de salud perdió más de 24,000 trabajadores; y miles de empleados abandonaron también el sector eléctrico en busca de actividades mejor remuneradas.

En este contexto, el 22 Congreso de la CTC sesionará los próximos 26 y 27 de junio mediante videoconferencia desde todas las provincias, con presencia física limitada a La Habana. Las autoridades justificaron el formato alegando las dificultades económicas del país y la necesidad de actuar con «austeridad y racionalidad».

Días antes del encuentro, Miguel Díaz-Canel anunció nuevas medidas dirigidas a flexibilizar los sistemas de pago en las empresas estatales y eliminar algunos límites salariales. Sin embargo, las reformas no ofrecen una respuesta inmediata para los trabajadores del sector presupuestado, donde se concentra buena parte del empleo público en Cuba.

La conclusión del artículo de Invasor resume un problema que incluso la prensa oficial reconoce ya como imposible de ocultar.

«Hace falta encarrilar el salario y otros desaciertos a los que puede dirigir su rumbo el Congreso obrero», escribió Acosta Ramos, en una frase que refleja el creciente descontento de los trabajadores cubanos frente a unos ingresos cada vez más alejados del costo real de la vida.