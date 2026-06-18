Corte de Florida declara inconstitucional prohibición de portar armas ocultas a jóvenes de 18 a 20 años

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Un tribunal de apelaciones de Florida declaró este miércoles inconstitucional la ley estatal que impedía a los adultos de entre 18 y 20 años portar armas de fuego ocultas, en una decisión que amplía los derechos de armas en el estado y revierte una de las restricciones aprobadas tras la masacre de Parkland.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito y concluye que la prohibición vulnera la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al privar a ese grupo de edad de ejercer plenamente su derecho a la autodefensa.

«Restringir el derecho a la autodefensa a los jóvenes de entre 18 y 20 años —miembros de la misma "comunidad política" que otros adultos respetuosos de la ley— convertiría la Segunda Enmienda en un derecho de "segunda clase"», escribió el juez Spencer D. Levine en la opinión del tribunal.

La decisión contó con el respaldo del juez presidente Jeffrey T. Kuntz y de la jueza Shannon K. Shaw.

El caso surgió a partir del arresto de Jaylen Eubanks en 2024. El joven, que entonces tenía 18 años, fue acusado de exhibición indebida de un arma de fuego y portación oculta. Tras impugnar la constitucionalidad de la ley, su argumento fue rechazado inicialmente por un tribunal inferior, lo que dio paso al proceso de apelación.

La norma cuestionada había sido aprobada por la Legislatura de Florida en 2023 como parte de las medidas adoptadas tras el tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde en febrero de 2018 murieron 17 personas y otras 17 resultaron heridas.

Uno de los elementos que influyó en el desenlace del caso fue la decisión del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de no defender la ley ante la corte de apelaciones. En febrero de este año, su oficina comunicó que consideraba inconstitucional la restricción.

La Fiscalía del Condado de Broward intentó intervenir para respaldar la norma y expresó su desacuerdo con la posición del gobierno estatal.

«Dado el impacto de los delitos con armas de fuego en el estado de Florida, incluido el tiroteo masivo del 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, respetuosamente discrepamos con la postura adoptada por la Oficina del Fiscal General», afirmó el fiscal estatal de Broward, Harold F. Pryor.

La decisión se apoya en precedentes recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos, particularmente en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, que amplió la protección constitucional del derecho a portar armas. Los jueces también citaron una sentencia federal emitida en 2024 que anuló restricciones similares en Minnesota.

Tras conocerse el fallo, Uthmeier celebró la resolución.

«En otra victoria para los derechos inalienables de los floridanos, el 4.º Tribunal de Apelaciones del Distrito coincidió con nuestra postura de que la ley de Florida que prohíbe a los adultos menores de 21 años portar armas de fuego ocultas es inconstitucional», escribió en la red social X.

El fiscal general adelantó además que no solicitará una revisión adicional de la sentencia y que trabajará con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para implementar la decisión.

El fallo se suma a una serie de resoluciones y cambios legislativos que han ampliado progresivamente los derechos relacionados con las armas de fuego en Florida durante los últimos años.

En 2023, el gobernador Ron DeSantis promulgó la ley que permite portar armas ocultas sin licencia. Dos años después, una corte de apelaciones declaró inconstitucional la prohibición estatal del porte abierto de armas.

La tendencia también se ha reflejado en la Legislatura estatal. En marzo de 2025, la Cámara de Representantes de Florida aprobó una iniciativa para reducir de 21 a 18 años la edad mínima para comprar rifles y escopetas, una medida que continúa avanzando en el proceso legislativo.

Para Thomas Cottone, abogado de Eubanks, la decisión podría tener repercusiones más allá de este caso.

«Es incluso mejor de lo que esperaba», afirmó, al señalar que planea utilizar el precedente en otros procesos relacionados con restricciones al derecho a portar armas en Florida.