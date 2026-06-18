Inglaterra vence a Croacia con doblete de Harry Kane en el Mundial 2026

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Inglaterra arrancó su camino en el Mundial 2026 con una victoria contundente ante Croacia: 4-2 este miércoles en el AT&T Stadium de Arlington, en un partido de ida y vuelta que se decidió en la segunda mitad.

El resultado completo con estadísticas refleja un dominio claro de los ingleses: 21 tiros por ocho de Croacia, 11 entre los tres palos por cinco, y ocho córners por uno.

Harry Kane abrió el marcador en el minuto 12 desde el punto de penalti. Croacia respondió con un gol de Martín Baturina en el 36' para igualar, pero Kane volvió a adelantar a los suyos en el 42' con su segundo tanto del partido.

El descanso llegó con empate: Petar Musa anotó en el 45' para dejar el marcador en 2-2 y mantener viva a una Croacia que no se rindió en ningún momento de la primera mitad.

El partido se rompió nada más reanudar. Jude Bellingham marcó el 3-2 en el minuto 47, apenas dos minutos después del pitido inicial del segundo tiempo, y ese gol terminó de desequilibrar la balanza a favor de Inglaterra.

Con el doblete, Kane igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales, una marca histórica que añade peso a su actuación en Arlington.

Uno de los momentos simbólicos del partido llegó en el minuto 58: Luka Modric, de 40 años y en su quinto Mundial con Croacia, fue sustituido por Mateo Kovacic. La imagen del capitán croata abandonando el campo resumió el relevo generacional que atraviesa la selección balcánica.

Marcus Rashford, ingresado desde el banquillo en el 72', puso el broche final con el 4-2 en el minuto 85 para cerrar cualquier opción de remontada croata.

Con este resultado, Inglaterra lidera el Grupo L con tres puntos y diferencia de goles de +2, mientras Croacia arranca el torneo con cero unidades.

El grupo lo completan Ghana y Panamá. Los próximos compromisos para ambas selecciones llegan pronto: Inglaterra se mide a Ghana el 23 de junio, y Croacia necesita sumar ante Panamá el 24 de junio para no quedar al borde de la eliminación.