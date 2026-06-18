Inglaterra vence a Croacia con doblete de Harry Kane en el Mundial 2026

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Inglaterra arrancó su camino en el Mundial 2026 con una victoria contundente ante Croacia: 4-2 este miércoles en el AT&T Stadium de Arlington, en un partido de ida y vuelta que se decidió en la segunda mitad.
El resultado completo con estadísticas refleja un dominio claro de los ingleses: 21 tiros por ocho de Croacia, 11 entre los tres palos por cinco, y ocho córners por uno.
Harry Kane abrió el marcador en el minuto 12 desde el punto de penalti. Croacia respondió con un gol de Martín Baturina en el 36' para igualar, pero Kane volvió a adelantar a los suyos en el 42' con su segundo tanto del partido.
El descanso llegó con empate: Petar Musa anotó en el 45' para dejar el marcador en 2-2 y mantener viva a una Croacia que no se rindió en ningún momento de la primera mitad.
El partido se rompió nada más reanudar. Jude Bellingham marcó el 3-2 en el minuto 47, apenas dos minutos después del pitido inicial del segundo tiempo, y ese gol terminó de desequilibrar la balanza a favor de Inglaterra.
Con el doblete, Kane igualó a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales, una marca histórica que añade peso a su actuación en Arlington.
Uno de los momentos simbólicos del partido llegó en el minuto 58: Luka Modric, de 40 años y en su quinto Mundial con Croacia, fue sustituido por Mateo Kovacic. La imagen del capitán croata abandonando el campo resumió el relevo generacional que atraviesa la selección balcánica.
Marcus Rashford, ingresado desde el banquillo en el 72', puso el broche final con el 4-2 en el minuto 85 para cerrar cualquier opción de remontada croata.
Con este resultado, Inglaterra lidera el Grupo L con tres puntos y diferencia de goles de +2, mientras Croacia arranca el torneo con cero unidades.
El grupo lo completan Ghana y Panamá. Los próximos compromisos para ambas selecciones llegan pronto: Inglaterra se mide a Ghana el 23 de junio, y Croacia necesita sumar ante Panamá el 24 de junio para no quedar al borde de la eliminación.
Preguntas frecuentes sobre el partido Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo fue el desempeño de Inglaterra en su debut en el Mundial 2026?
Inglaterra tuvo un debut contundente en el Mundial 2026 al vencer 4-2 a Croacia. Harry Kane fue una de las figuras destacadas, marcando dos goles y alcanzando una marca histórica como máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales.
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¿Qué impacto tuvo el relevo generacional en la selección de Croacia durante el partido?
El partido entre Inglaterra y Croacia reflejó el relevo generacional en Croacia, simbolizado por la sustitución de Luka Modric a sus 40 años, lo que muestra la transición hacia nuevos talentos en la selección balcánica.
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¿Cuál fue el impacto de Harry Kane en el partido contra Croacia?
Harry Kane tuvo un impacto significativo en el partido contra Croacia al marcar dos goles, ayudando a Inglaterra a lograr una victoria importante y alcanzando a Gary Lineker como máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales.
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¿Cómo afecta esta victoria a Inglaterra en el Grupo L del Mundial 2026?
Con su victoria 4-2 sobre Croacia, Inglaterra lidera el Grupo L con tres puntos y una diferencia de goles de +2, posicionándose favorablemente para avanzar en el Mundial 2026.
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¿Qué sigue para Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026?
Inglaterra se enfrentará a Ghana el 23 de junio, mientras que Croacia jugará contra Panamá el 24 de junio, partidos cruciales para definir sus posiciones en el Grupo L del Mundial 2026.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.