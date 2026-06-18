Cubana en España: «¿Hasta cuándo es el abuso con nosotros?»

Una cubana en España estalló en redes sociales por las dificultades para presentar documentos emitidos en Cuba en trámites de ciudadanía. La mujer (cuyo nombre en la red es Yuni Rodríguez) se refirió a que los retrasos para obtener, legalizar y trasladar la documentación provocan que muchos certificados pierdan vigencia antes de poder ser utilizados.

«¿Hasta cuándo el abuso con nosotros los cubanos? ¿Hasta cuándo el abuso? Nos tienen con la soga aquí, mira, al cuello», arranca Yuni en el vídeo, que acumuló más de 17,000 visualizaciones y 151 comentarios en poco tiempo, convirtiéndose en un espejo de una frustración colectiva.

El nudo del problema que describe es: España exige antecedentes penales con una vigencia de entre tres y seis meses según la comunidad autónoma, pero obtenerlos en Cuba, legalizarlos ante el Ministerio de Justicia (MINJUS) y luego apostillarlos ante el Consulado de España en La Habana puede tardar varios meses, sin contar los apagones que dificultan los trámites digitales.

«En Cuba hay troncos de apagones que no te permiten, en lo que tú lo obtienes, en lo que tú lo legalizas por el MINJUS, en lo que tú esperas las famosas credenciales para legalizar en el consulado de España en Cuba, que se están demorando dos meses y pico, en lo que tú lo legalizas, en lo que te lo traen para España, ya el documento está vencido», explica.

Yuni añade que solicitó su certificado de matrimonio español «desde el año pasado» y aún no le ha llegado, y anuncia que tomará una decisión drástica: «Voy a presentar para la ciudadanía española con todos los documentos que traje en 2024 de Cuba, así estén vencidos, no me interesa».

Detrás de ese hartazgo hay un problema estructural: Cuba no pertenece al Convenio de La Haya sobre apostilla de documentos, lo que obliga a una doble legalización que en otros países iberoamericanos no existe. Un ciudadano colombiano puede obtener sus antecedentes penales en línea en menos de 24 horas; un cubano debe recorrer un laberinto de meses y pagar entre 300 y 400 euros solo por ese trámite, según reportan varios usuarios en los comentarios del vídeo.

Las reacciones de otros cubanos en España confirmaron que el testimonio de Yuni no es un caso aislado.

«Nos pasamos desde que empezamos a hacer el proceso a buscar papeles por todos lados, una angustia tremenda y una resistencia de deportista de alto rendimiento», escribió una seguidora.

Otra persona detalló su propia experiencia: «Yo tuve que pagar 400 euros por legalizar solo los antecedentes penales en el consulado con una gestoría y el documento me llegó y al mes casi vencido. Documento que se emitió en enero y para terminarlo de legalizar completamente en seis meses ya casi vencido».

Algunos comentaristas advirtieron a Yuni que presentar los documentos vencidos podría resultar en una denegación y más retrasos, citando casos de hijos a quienes ya les negaron la ciudadanía por esa razón. Otros la animaron a seguir adelante, compartiendo su indignación.

El contexto agrava aún más el panorama: el Consulado de España en La Habana gestionaba más de 107,000 solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática en 2025, y en junio de 2026 se denunció la existencia de un mercado negro de citas consulares con cobros de hasta 300 euros por adelantar un turno, con esperas de hasta 19 meses para algunos trámites.

«La mayor dificultad la pone el Consulado español en La Habana, los trámites demoran años, por dios. Es la vida que se les va a las personas, es un desgaste físico y mental», resumió otro comentarista, poniendo en palabras lo que miles de cubanos en España viven en silencio.