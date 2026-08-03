Captan a José Rubiera y su esposa comiendo en restaurante cubano en España

El meteorólogo cubano José María Rubiera Torres fue captado junto a su esposa en un restaurante cubano en A Coruña, España, según un video publicado en TikTok el 30 de julio por la usuaria @dianeisygarcia.

En el clip, de apenas 22 segundos, la dueña del establecimiento dice, mientras lo muestra en cámara, que el reconocido científico visita el local por tercera vez y lo invita a saludar a la comunidad cubana.

«A la figura pública de Rubiera: esta es la tercera vez que ya viene a mi bar. A ver, dile algo a tu comunidad cubana, Rubiera. Que pase muy bien, que pase por aquí, se lo recomiendo. Aquí tenemos a su esposa. Gracias», dice la persona que graba el video.

La aparición del científico en suelo español no había sido confirmada públicamente antes de este registro.

Rubiera, conocido popularmente como el «vigía de los huracanes», cumplió 80 años en enero de 2026 y es considerado la figura más reconocida de la meteorología cubana.

Durante décadas dirigió el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba y representó al país ante la Organización Meteorológica Mundial.

Aunque retirado de sus funciones institucionales, el científico se mantiene activo en la divulgación digital.

Su canal de YouTube RubieraTiempo cuenta con más de 267,000 suscriptores, y el 4 de julio de 2026 estrenó el podcast semanal «Más Allá del Tiempo», dedicado a Ciencias de la Tierra, Meteorología y Astronomía. El primer episodio del podcast, sobre la lluvia de animales, superó las 116,000 visualizaciones y 7,400 likes en pocos días.

El vínculo de Rubiera con España tiene antecedentes: en octubre de 2018 el gobierno español le otorgó la Orden del Mérito Civil en reconocimiento a sus aportes a la ciencia meteorológica.

A pesar de su retiro, el meteorólogo no ha abandonado del todo la primera línea informativa: en octubre de 2025 regresó puntualmente a la televisión cubana para alertar sobre la evolución del huracán Melissa, y en junio de 2026 publicó un análisis sobre la tormenta tropical Arthur advirtiendo sobre riesgos de inundaciones.

La popularidad de Rubiera entre la diáspora cubana quedó en evidencia con la reacción del restaurante, que lo presentó como «figura pública» y lo invitó a dirigirse a «su comunidad cubana», un gesto que refleja el afecto que genera entre los cubanos en el exterior.

El video acumuló rápidamente más de 66,900 visualizaciones, 3,728 likes y 550 compartidos, cifras que confirman el interés que despierta cualquier aparición pública del histórico meteorólogo.