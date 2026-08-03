Lo que le pasó a esta cubana en España: «Me acaban de insultar»

Una cubana residente en España fue insultada por otros clientes en la terraza de un bar mientras intentaba llevar los vasos sucios a la barra para facilitarle el trabajo a la camarera. Yeni (@yeni09_14) relató el episodio en un video de TikTok publicado el sábado, que generó cientos de reacciones.

El incidente ocurrió en el pueblo donde vive, en España, adonde había acudido a una entrevista de trabajo en ese mismo bar. Al terminar la reunión y antes de marcharse, recogió tres vasos de hielo y dos vasitos de café con sus platillos para llevarlos a la barra.

Fue entonces cuando otros clientes comenzaron a insultarla. Como llevaba audífonos puestos, no escuchó los comentarios hasta que se los quitó.

«Será imbécil», le dijeron. «No seas gilipollas, deja eso ahí que ese es el trabajo de ella», añadieron, para luego preguntarle: «¿No eres de aquí de España, verdad?»

Yeni explicó que probablemente la identificaron como extranjera al haberla escuchado hablar durante la entrevista. La camarera, en cambio, recibió el gesto con amabilidad y agradecimiento.

«Me insultaron de una forma por yo querer facilitarle el trabajo a la camarera, que vamos a ver, que me da la gana, ¿sabes?», dijo Yeni en el video. «Ahora te insultan por ser servicial, por ser amable. Que no lo hagas tú no significa que no lo pueda hacer yo.»

La joven también apeló a su experiencia personal para justificar el gesto: «Porque he trabajado en hostelería, porque facilitar el trabajo no lo puedo hacer, o sea, tengo que escuchar insultos de la gente simplemente por ser amable.»

Cerró el relato con una expresión cubana que resume su estado de ánimo: «Me he quedado arepa tiesa», equivalente a quedarse paralizada o sin palabras.

En la descripción del video, Yeni fue explícita en desmarcar su experiencia de cualquier crítica generalizada al país: «Ojo, no es una crítica al país ni nada de eso, personas así hay en todas partes. La chica de la barra me agradeció muy amable y la gente diciéndome de todo que a la mitad ni les hice caso la verdad, pero no sean así. Normalicemos la amabilidad, el ser servicial y empáticos con los demás.»

El episodio no es aislado. El 30 de julio, otra cubana denunció un episodio de racismo en un supermercado en España donde una mujer le dijo «estás en mi país». Y en agosto de 2025, una creadora cubana en España señaló que los comentarios del tipo «si no te gusta, vete a tu país» no son debate cultural sino xenofobia.

Estos testimonios se enmarcan en una tendencia consolidada en TikTok: cubanas emigradas en España que documentan experiencias cotidianas de integración y, en algunos casos, trato hostil. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, a comienzos de 2024 residían en el país unas 223,532 personas nacidas en Cuba, y se estima que durante 2025 llegaron entre 26,900 y más de 35,200 cubanos adicionales, lo que convierte a España en el principal destino europeo de la emigración cubana.