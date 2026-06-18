Cantante cubana: «¡Qué triste! Dios tenga misericordia de nosotros»

La cantante cubana Lisbeet Bárzaga publicó este jueves un breve video en Facebook en el que expresa su dolor al recorrer las calles de Cienfuegos y presenciar el impacto devastador de los apagones sobre la población, especialmente sobre los niños.

En el clip de 26 segundos, grabado en exteriores de la ciudad conocida como «la Perla del Sur», la artista describe lo que ve con una mezcla de tristeza e impotencia: «Qué triste es caminar y ver a las personas en sus apagones, no me adapto, y luego ver a los niños trancados en su casa algunos, y otros mataperreando, como se dice, en las calles porque no les queda más opción».

El video cierra con un llamado espiritual que resume el sentimiento de muchos cubanos: «Hay que orar mucho y que Dios tenga misericordia de nosotros de verdad».

Las reacciones de los seguidores reflejan un panorama de desolación. Varios usuarios identificaron los escenarios del video como puntos emblemáticos de Cienfuegos y describieron el contraste con la ciudad que conocieron: «Cienfuegos era una ciudad viva, la calzada de Dolores y el parque Villuendas... ahora está muerta. No hay nada, solo oscuridad y las personas se cierran temprano».

Desde el exterior, cubanos con familiares en la isla se sumaron al dolor colectivo: «No es fácil la vida que tienen los cubanos, pero espero que ahora sí les quede poco para que puedan tener libertad. Tengo a mis sobrinas y hermano ahí en Cienfuegos y es horrible los días de apagones».

Otros comentarios fueron más directos sobre las causas: «La opción es acabar con esa dictadura», escribió un usuario, mientras otro resumió el estado anímico generalizado: «Ya no ves a las personas alegres como antes, las ves destruidas sin fuerzas, apagadas».

El video de Bárzaga refleja una crisis que se ha agravado de forma sostenida durante 2026. Según datos de la Unión Eléctrica, el déficit de generación ha oscilado entre 1,700 y 2,100 MW en mayo y junio, con cortes que en algunas zonas superan las 20 horas diarias. El 14 de mayo se registró un récord histórico de déficit de 2,174 MW, dejando sin electricidad al 70% de la población de forma simultánea.

Cienfuegos ha sido uno de los puntos más críticos del sistema nacional por las fallas recurrentes en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, cuya unidad 4 ha estado fuera de servicio en múltiples ocasiones durante el año. El 16 de marzo, Cuba sufrió una desconexión total del sistema electroenergético nacional, uno de los episodios más graves de la crisis.

En ese contexto, las redes sociales se han convertido en el principal espacio de denuncia ciudadana, con artistas y ciudadanos anónimos documentando el impacto humano de los cortes: niños sin poder estudiar, alimentos perdidos y una población que se describe a sí misma como exhausta. «¡Qué vacaciones tan tristes para nuestros niños!», escribió otro usuario bajo el video de Bárzaga.