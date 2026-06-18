Denuncian salideros en el Teatro Sauto: «¿Esto no lo restauraron?»

Un video publicado en Facebook muestra el techo interior del Teatro Sauto de Matanzas con manchas de humedad visibles en las vigas del sofito, lo que ha desatado la indignación de cientos de cubanos que se preguntan cómo es posible que uno de los coliseos más emblemáticos del país siga deteriorándose tras años de costosas intervenciones.

La grabación, difundida por el usuario Reynaldo García, fue hecha en contrapicado apuntando hacia el techo neoclásico del teatro. Las manchas oscuras de humedad en las vigas son inconfundibles.

El autor acompañó el video con una ironía demoledora: «Este es el portal del Sauto, miren esto como se moja. ¿Esto no lo restauraron y fue premio de no sé qué? Arriba tiene otro piso: Yo no entiendo na. Aaaah, el premio fue por la cascada».

El clip acumuló más de 17,000 visualizaciones, reflejo de la frustración acumulada entre quienes conocen la historia reciente del lugar.

El teatro, inaugurado el 6 de abril de 1863 y declarado Monumento Nacional en 1978, estuvo cerrado una década entera -entre 2009 y 2019- para someterse a la reparación capital más ambiciosa de sus más de 160 años de historia.

Las autoridades prometieron que aquella intervención devolvería más del 90 % de sus elementos originales. La reinauguración en octubre de 2019 fue celebrada con pompa oficial.

La realidad llegó pronto a desmentir ese optimismo.

En 2024, apenas cinco años después de la reapertura, se detectó una grieta significativa en la cubierta sobre la platea. Según informó Radio 26, las filtraciones se debían a roturas en los bajantes pluviales y al mal estado de la impermeabilización, con daños en tabloncillos y vigas de madera del escenario. Las losas metálicas con polietileno expandido de la cubierta se habían separado con el tiempo, agravando el problema.

La sala principal estuvo cerrada ocho meses y reabrió el 12 de julio de 2025 tras trabajos de restauración del mural de las musas y reparaciones parciales. Sin embargo, quedaron pendientes para 2026 el reparcheo general de la cubierta, refuerzos estructurales y el cambio parcial de la techumbre.

El video viral de esta semana sugiere que esas obras siguen sin completarse.

El deterioro del Sauto no es un caso aislado.

En los últimos meses, Matanzas ha visto cómo otros inmuebles patrimoniales caen en el abandono: un arbusto destruye la estructura de la Sala José White, el Mausoleo a los mártires de Cárdenas ha sido saqueado, el Puente General Lacret Morlot presenta grietas y erosión y el Mausoleo a los mártires permanece vulnerable al saqueo.

La crisis patrimonial de la provincia es sistémica y las autoridades no han logrado frenarla.

El propio teatro alertó en abril de 2025 sobre vandalismo, uso de sus portales como baño público, robo de cadenas y ausencia total de vigilancia nocturna en la Plaza de la Vigía.

En aquel momento, el artista Adrián Socorro resumió la contradicción con una frase que sigue resonando: «Si ese mismo empeño en reprimir y asediar, se lo ponen a este problema…».

Un cibernauta lo dijo sin rodeos en los comentarios de aquella denuncia: «Y nadie toma cartas en el asunto, ya está informado a todas las instancias, pero nadie le pone el cascabel al gato, así estamos los teatros emblemáticos del país».