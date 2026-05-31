Dirigente promete reparación de puentes en Matanzas, pero los cubanos dudan

Un dirigente local anunció en TV Yumurí, la televisión oficial de Matanzas, que el gobierno trabaja en la reparación de los puentes ferroviarios Giratorio y Belsay, estructuras patrimoniales que conectan el ferrocarril central con el puerto de Matanzas y llevan años en desuso por falta de mantenimiento y corrosión severa.

El funcionario aseguró que «más de un 90 % de todos los materiales preelaborados para la reconstrucción de estos puentes» ya están disponibles y que se avanza en la instalación de facilidades temporales para ejecutar las obras. Sin embargo, condicionó el inicio efectivo de los trabajos a algo que en Cuba no tiene fecha: una mejora en el sistema eléctrico.

«En la medida que haya un poquito de mejoramiento en el sistema energético, le vamos a meter mano a la reparación de los puentes, que nos abre la puerta del puerto de Matanzas, que también la tenemos bien complicada desde el punto de vista de la transportación», declaró.

La frase resume con precisión involuntaria el estado de la infraestructura cubana: materiales listos, voluntad declarada y una condición imposible de cumplir en el corto plazo.

Las reacciones de los internautas en el post de la televisión oficial matancera reflejan el escepticismo y la burla de una población acostumbrada a promesas que no se materializan.

Algunos expresaron que supeditar las obras a una recuperación del sistema energético equivale a reconocer que los puentes seguirán abandonados durante años.

Uno de ellos resumió esa percepción con crudeza: «No se van a arreglar los puentes porque si hay que esperar la mejora energética, se jodió la perra». «Hay que esperar a que haga un mejoramiento de la corriente... perdimos los puentes también», lamentó otro.

Varios usuarios reaccionaron con ironía ante lo que consideran otra promesa gubernamental desconectada de la realidad cotidiana. «Ni ellos mismos se creen eso jajaja», escribió uno, mientras otro simplemente comentó: «Da risa», mostrando la pérdida de credibilidad que enfrentan los anuncios oficiales.

«Hay grandes posibilidades de que se termine para el 2300», bromeó un comentarista, en alusión a la costumbre de anunciar inversiones que luego quedan años paralizadas o inconclusas.

Para muchos cubanos, la noticia no fue que los puentes vayan a repararse, sino que el gobierno volvió a encontrar una nueva razón para explicar por qué todavía no lo hace.

El Puente Giratorio fue inaugurado el 8 de abril de 1904 y fue único en su tipología en Cuba. Fabricado con piezas importadas de Estados Unidos, su mecanismo rotatorio permitía el paso de trenes sin obstaculizar la navegación fluvial. Hoy, ese mecanismo ya no funciona.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, reconoció en mayo de 2025 que la estructura «se encuentra actualmente en desuso, con graves daños por corrosión en elementos clave como el cordón superior y los nudos de su armazón», y que «el eje central de giro está altamente degradado por acumulación de basura y falta de mantenimiento».

El propio ministro admitió que «la rehabilitación del puente se había postergado durante años debido a la falta de financiamiento y a las dificultades para contratar un constructor especializado».

El deterioro no se limita a los puentes ferroviarios.

En mayo de 2025, las autoridades también declararon una intervención urgente en el puente de Versalles, el único enlace vial entre el reparto Versalles y el resto de la ciudad, cuyo colapso partiría Matanzas en dos. La estructura, diseñada en época colonial para coches y quitrines, ha soportado un tráfico creciente de camiones pesados desde que la línea ferroviaria quedó paralizada.

El patrón se repite en toda la provincia. El Tren de Hershey lleva paralizado desde 2017 y ha sido prometido repetidamente sin plazos concretos.

La crisis energética que el propio dirigente invoca como condición para actuar es, según la ONU, una emergencia de primer orden: en febrero de 2026, el organismo advirtió que «la escasez de combustible está poniendo en riesgo servicios esenciales en todo el país», incluyendo hospitales, bombeo de agua y distribución de alimentos.