Indolencia institucional permite que un arbusto destruya poco a poco paredes de la sala José White, en Matanzas

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El crecimiento descontrolado de un arbusto sobre la estructura de la sala José White, uno de los edificios patrimoniales más reconocidos de Matanzas, desató críticas en redes sociales tras una denuncia pública este sábado que advirtió del deterioro visible del inmueble por falta de mantenimiento.

La alerta fue difundida en Facebook por Ramón Recondo Pérez, especialista de la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, quien publicó una fotografía donde se observa una planta de gran tamaño creciendo directamente sobre la fachada del edificio.

El follaje emerge desde una grieta del muro, lo que evidencia un proceso prolongado de abandono que permitió el desarrollo de la vegetación sin que fuera removida.

Captura de Facebook/Ramón Ricardo Pérez

En la imagen se aprecia además una grieta vertical profunda justo debajo del punto donde nace la planta. Especialistas en conservación arquitectónica advierten que las raíces de este tipo de vegetación pueden actuar como cuñas dentro de las fisuras de los muros, expandiéndose progresivamente y fracturando el hormigón, el ladrillo o el revestimiento de las fachadas.

El daño también se refleja en el desprendimiento del repello alrededor de la grieta, señal de que la integridad de la superficie ya está comprometida.

Muy cerca de la zona afectada se encuentra un bajante pluvial de PVC que podría resultar dañado si las raíces penetran en las uniones del sistema de drenaje o generan obstrucciones que provoquen filtraciones en el muro.

Recondo ironizó sobre la situación al referirse al lugar como “el nuevo Jardín Botánico de Matanzas”, una crítica dirigida a la aparente indiferencia de los responsables del inmueble ante el deterioro visible de la fachada.

En su publicación cuestionó cómo es posible que una planta de ese tamaño haya crecido sobre el edificio, sin que se tomaran medidas para eliminarla.

El denunciante calificó la situación como una muestra de “indolencia” hacia una de las obras emblemáticas del patrimonio arquitectónico matancero y lamentó que una restauración que demandó esfuerzo y recursos pueda deteriorarse por la ausencia de acciones básicas de mantenimiento.

Para varios usuarios que comentaron la publicación, el problema no responde a falta de recursos sino a negligencia administrativa. Algunos señalaron que eliminar la planta invasora requeriría apenas una acción sencilla de limpieza, mientras otros lamentaron que edificios restaurados con fondos públicos vuelvan a deteriorarse por la ausencia de mantenimiento sistemático.

La Sala White, inaugurada en 1860 como sede del antiguo Liceo Artístico y Literario de Matanzas, ha sido durante más de un siglo uno de los principales espacios culturales de la ciudad.

En sus salones se estrenó el primer danzón cubano, "Las alturas de Simpson", una de las piezas más representativas de la identidad cultural cubana. Desde 1968 lleva el nombre del violinista matancero del siglo XIX José Silvestre White (1835-1918).

La denuncia refleja una problemática que se repite en distintos puntos del país. El Teatro Sauto enfrenta vandalismo, uso de sus portales como refugio y un deterioro progresivo que las autoridades no han logrado frenar, también en la ciudad de Matanzas.

La situación no es exclusiva de esa provincia. El Gran Teatro de La Habana presentaba basura y personas en situación de calle en sus portales, mientras que el Convento de Los Escolapios fue denunciado por abandono total en otra localidad del interior del país.

El patrón de negligencia institucional hacia el patrimonio histórico cubano también quedó en evidencia cuando se reveló que el Museo Carlos Baliño permanecía cerrado desde 2019, sin que ninguna autoridad cultural hubiera tomado medidas para su recuperación.

La indolencia con las obras emblemáticas del Patrimonio matancero, como la denominó el propio denunciante, resume una crisis estructural en la preservación de los bienes culturales cubanos, donde la falta de mantenimiento y la ausencia de recursos convierten en ruinas espacios que deberían ser protegidos como parte de la memoria colectiva de la nación.