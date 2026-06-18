Cuba enfrenta este jueves apagones que superarán los 2,000 MW en la hora pico

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Cuba enfrenta este jueves una nueva jornada de apagones masivos, con un déficit eléctrico que amenaza con dejar sin electricidad a más del 60 % del país durante las horas de mayor consumo.

Según el parte oficial de la Unión Eléctrica, a las 6:00 am la disponibilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) era de apenas 970 MW frente a una demanda de 2,650 MW, con 1,650 MW ya afectados en ese momento.

Para el mediodía se proyecta una afectación de 1,700 MW, mientras que en el horario pico nocturno el panorama es aún más sombrío: la UNE estima una disponibilidad de apenas 1,015 MW ante una demanda de 3,050 MW, lo que arroja un déficit de 2,035 MW y una afectación prevista de 2,075 MW.

La jornada del miércoles fue igualmente devastadora.

La UNE reconoció que «se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada», con un registro máximo de 2,081 MW a las 8:50 pm.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

La situación en la capital es especialmente grave.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que el miércoles el servicio estuvo interrumpido las 24 horas, con una afectación máxima de 538 MW a las 10:40 pm.

«Fue necesario apagar circuitos por EMERGENCIA con 185 MW. NO fue posible restablecer el servicio», señaló la entidad en Facebook.

Al cierre del reporte, los seis bloques y circuitos de emergencia -454 MW- permanecían afectados sin horario previsto de restablecimiento.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Las causas del colapso son múltiples y revelan el estado de deterioro estructural del sistema eléctrico cubano.

La UNE reporta averías en cuatro unidades de las termoeléctricas Máximo Gómez, Ernesto Guevara, Antonio Guiteras y lLidio Ramón Pérez, con 307 MW fuera de servicio por fallas técnicas.

El golpe más severo lo sigue dando la CTE Antonio Guiteras, la planta termoeléctrica más potente del país, que lleva fuera del sistema desde el 15 de junio por su 15.ª avería del año.

La reparación, que implica reemplazar más de 100 cordones de soldadura defectuosos, tomará al menos cinco días más, según estimaciones de la propia empresa estatal.

A esto se suma que 106 centrales de generación distribuida están paralizadas por falta de combustible, con 890 MW indisponibles.

Las patanas de Regla y Melones, y las centrales de combustible de Mariel y Moa también están fuera de servicio, elevando el total de MW indisponibles por esta causa a 1,203 MW, una cifra que refleja la escasez crónica de diésel y fueloil que padece la Isla.

Como único alivio parcial, los 54 parques solares fotovoltaicos instalados recientemente aportaron 3,486 MWh el miércoles, con una potencia máxima de 444 MW en el mediodía.

Para el pico nocturno, la UNE prevé sumar apenas 45 MW adicionales con el completamiento de la Unidad 6 de Energás Jaruco, un aporte marginal ante un déficit que supera los 2,000 MW.

El régimen cubano atribuye la crisis al «asedio petrolero» de Estados Unidos, eludiendo su responsabilidad en décadas de subinversión, corrupción e ineficiencia que han llevado el sistema eléctrico al colapso.

Mientras tanto, en provincias como Granma se registran apagones de hasta 72 horas consecutivas, y en Matanzas algunos municipios han llegado a 85 horas sin servicio eléctrico.

El récord de déficit del año se registró el 14 de mayo con 2,174 MW, cuando cerca del 70 % del país quedó sin electricidad de forma simultánea, una marca que este jueves podría quedar cerca de igualarse si las condiciones previstas se mantienen durante el horario pico.