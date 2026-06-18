Rosalía reaparece de la mano de su novia Loli Bahía tras cancelar conciertos por una emergencia familiar

Rosalía volvió a acaparar titulares, pero esta vez no fue por un concierto ni por un lanzamiento musical. La cantante española fue fotografiada este miércoles disfrutando de un paseo por las calles de SoHo, en Nueva York, junto a su pareja, la modelo francesa Loli Bahía, en una de sus apariciones públicas más comentadas de las últimas semanas.

Las imágenes muestran a ambas caminando de la mano por el popular barrio neoyorquino, relajadas y sonrientes, mientras disfrutaban de un momento de tranquilidad en medio de sus respectivas agendas profesionales.

Para la ocasión, Rosalía fue quien acaparó las miradas con un elegante vestido blanco de manga larga con flecos en el bajo y tacones negros, mientras que Loli optó por un look mucho más casual, compuesto por un suéter gris, jeans anchos, mocasines negros y gafas de sol.

La aparición llega apenas unas semanas después de que la artista cancelara tres conciertos de su gira LUX Tour en Florida debido a una emergencia familiar sobre la que no ofreció detalles públicamente. Las fechas afectadas incluyeron dos presentaciones en Miami y una en Orlando, una decisión que preocupó a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, la catalana retomó la gira el pasado 11 de junio en Boston y desde entonces ha continuado con normalidad sus compromisos profesionales. De hecho, días después ya había sido vista compartiendo tiempo con Loli en esa misma ciudad.

La relación entre ambas se hizo pública a finales de 2025, cuando comenzaron a aparecer juntas en eventos y desfiles internacionales. Desde entonces han sido fotografiadas en distintas ciudades del mundo, desde París y Madrid hasta Río de Janeiro, Boston y ahora Nueva York.

Aunque Rosalía suele ser muy reservada con su vida privada, este año tuvo un gesto que muchos interpretaron como una confirmación definitiva de la relación. Durante su discurso de agradecimiento al recibir el premio Mujer del Año en los Billboard Mujeres Latinas en la Música, dedicó unas palabras especiales a su pareja: «A Loli por existir».

Loli Bahía, de 23 años, es actualmente una de las modelos jóvenes más solicitadas de la industria. Ha trabajado para algunas de las firmas de moda más importantes del mundo y también ha comenzado a abrirse camino en el cine.

Mientras tanto, Rosalía continúa inmersa en el LUX Tour 2026, la gira más ambiciosa de su carrera hasta la fecha, con decenas de conciertos programados en varios países y una agenda que la mantendrá sobre los escenarios hasta septiembre.

Por ahora, las imágenes de ambas paseando por Nueva York reflejan un momento de calma para la cantante, que sigue combinando el éxito profesional con una etapa personal que parece marchar igual de bien.