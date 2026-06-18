Así fue el atrevido look mundialista de La Dura inspirado en la selección de Brasil

La Dura, la influencer cubana Diliamne Jouve González, volvió a paralizar las redes con un look que mezcla la fiebre del Mundial 2026 con su sello inconfundible de lujo y sensualidad.

El conjunto lo tiene todo: un crop top de crochet verde y amarillo con el número «07» al frente y un diseño asimétrico off-shoulder que deja un hombro al descubierto, combinado con unos jeans anchos baggy de mezclilla azul claro con detalles de perlas en la cintura.

Los colores no son casualidad. El verde y el amarillo del crochet remiten directamente a la Canarinha brasileña, una de las grandes favoritas del torneo que se disputa en estos momentos, y La Dura los lleva con una coherencia estilística que pocas logran.

El toque de lujo, como siempre, lo pone el bolso: un Birkin de Hermès en color verde con herrajes dorados que cierra el círculo cromático del outfit a la perfección.

Captura de Instagram / La Dura

Unas gafas de sol estilo shield con cristales verde espejo, pulseras doradas en ambas muñecas y uñas largas en blanco completan un estilismo que no deja un solo detalle al azar.

La sesión fue fotografiada en el exterior de una vivienda de lujo moderna, con grandes ventanales de vidrio de marcos negros y techo de madera natural: el escenario ideal para un look que mezcla streetwear mundialista con glamour de primer nivel.

El Birkin verde no es un accesorio cualquiera en el armario de La Dura. La influencer comenzó su legendaria colección de bolsos Hermès en marzo de 2024 con su primer Birkin, valorado en 23,000 dólares, y desde entonces no ha parado: en julio de 2024 ya presumía su cuarto Birkin, descrito como «más Barbie», y en febrero de 2025 incorporó un Birkin verde esmeralda y una Mini Kelly borgoña a la colección.

La tendencia mundialista que La Dura reinterpreta a su manera está arrasando entre las influencers latinas. La cubana Rachel Arderi también apostó por los colores de las selecciones el miércoles, combinando camisetas de Argentina, Brasil y Portugal en un look que acumuló más de 34 mil likes en Instagram.

Este look mundialista llega en uno de los mejores momentos de La Dura, que este año confirmó su relación con el empresario cubano Jorge Carlos Pajón el pasado 14 de febrero y ha estado especialmente activa compartiendo escapadas de lujo, como la reciente visita a Saint-Barth donde deslumbró con varios estilismos de alto impacto.

Con más de tres millones de seguidores en Instagram, La Dura sigue consolidando su posición como uno de los grandes referentes de moda y lifestyle de la comunidad cubana y latina en Estados Unidos, y este look mundialista es la prueba de que, cuando se trata de estilo, ella siempre juega en otra liga.