La Dura aterriza en Miami tras sus vacaciones con Pajón: «Mi bienvenida fue directamente en un hospital»

La Dura regresó a Miami tras unas vacaciones de lujo en Grecia junto a su novio, el empresario cubano Jorge Carlos Pajón, pero el reencuentro con la ciudad no pudo ser más inesperado: la influencer cubana terminó directamente en un hospital.

La modelo e influencer Diliamne Jouve González compartió la noticia desde la cuenta de Instagram de Pajón (@jorgecarlospajon), donde publicó una historia en blanco y negro que la muestra con pulsera de identificación hospitalaria, mascarilla médica y la mano sobre el pecho.

«Antes que nada, quería ponerlos al día. Ayer regresamos a Miami y mi bienvenida fue directamente en un hospital. Estoy pasando por una gripe que, sinceramente, nunca antes había hecho que mi cuerpo se sintiera tan débil como ahora. Gracias a Dios, ya estoy con el tratamiento adecuado y confiando en que este proceso pase lo más rápido posible. Espero estar recuperada muy pronto», escribió.

La razón por la que publicó desde la cuenta de su novio tiene su propia historia: durante el viaje a Grecia, su teléfono cayó desde uno de los lugares más altos del destino y quedó completamente destruido, sin posibilidad de encenderse, por lo que desde entonces ha estado usando el dispositivo de Pajón para comunicarse con sus seguidores.

Captura de Instagram

Las vacaciones en Grecia habían sido todo un despliegue romántico. La pareja recorrió Santorini y Mykonos durante julio, con imágenes de piscinas infinitas, atardeceres y looks de playa que La Dura presumió en redes desde Santorini y que generaron gran expectativa entre sus seguidores.

El momento más comentado del viaje llegó cuando Pajón mostró los se tatuajes que se hizo en honor a La Dura: su mirada y la frase «Diliamne mi beba», un gesto que encendió las redes y que muchos interpretaron como una declaración de amor permanente.

La pareja hizo pública su relación el 14 de febrero de 2026, en San Valentín, y desde entonces ha protagonizado múltiples escapadas románticas, incluyendo un viaje a Saint-Barthélemy en junio.

La Dura, cuyo apodo surgió en 2015 cuando protagonizó el videoclip de la canción homónima de Jacob Forever, confirmó su separación del cantante en septiembre de 2025 tras más de 12 años juntos. Desde que inició su relación con Pajón, ha mantenido una presencia muy activa en redes, compartiendo cada capítulo de esta nueva etapa sentimental.

Por ahora, el viaje de ensueño tendrá que esperar su epílogo: La Dura confía en recuperarse pronto y ya está recibiendo el tratamiento médico necesario.