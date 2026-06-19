Trump dice que se hizo foto con la primera ministra de Italia "por pena" y la Meloni le contesta de forma tajante

La Meloni esperando para hablar con Trump durante el G7 (i) y Giorgia Meloni (d)

Donald Trump desató este viernes una nueva crisis diplomática con Italia al afirmar en una entrevista telefónica con el canal de televisión italiano La7 que la primera ministra Giorgia Meloni le había «suplicado» que se tomara una foto con ella durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains (Francia), y que él accedió únicamente «por pena».

Las declaraciones, recogidas por El País y otros medios internacionales, fueron difundidas por La7 dobladas al italiano, sin publicar el audio original en inglés.

Lo que dijo Trump

Según la transcripción al italiano del canal, recogida por la agencia Efe, Trump se expresó así sobre el encuentro con Meloni en el G7:

«¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!».

En otro momento de la misma entrevista añadió: «Probablemente esté contenta de que haya hablado con ella. No tenía por qué hacerlo».

La respuesta de Meloni

La reacción de Meloni fue inmediata y contundente.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, la primera ministra se declaró «francamente atónita» y rechazó de plano la versión de Trump.

«Las declaraciones de Donald Trump son declaraciones totalmente inventadas, estoy francamente atónita», afirmó, antes de lanzar la frase que se convirtió en el símbolo de su respuest

Meloni también criticó el trato que Trump dispensa a sus aliados frente a sus adversarios: «No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados: no es la primera vez que ocurre».

Y añadió: «Solo puedo decir que es decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, cuyos líderes trata con mucha más indulgencia». Ello en velada alusión tal vez a ¿Putin?

Y concluyó: «Hay algo que debería recordar: ni yo ni Italia mendigamos jamás».

Las palabras llegaron días después de que los micrófonos abiertos de la cumbre del G7 revelaran conversaciones informales entre los líderes, incluido un momento en que Meloni parecía esperar para hablar con Trump.

Otro mostraba una breve charla sentados juntos en un pequeño sofá, con la primera ministra sonriendo durante la conversación.

Crisis diplomática con consecuencias inmediatas

El incidente tuvo repercusiones concretas de forma casi inmediata.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, canceló su visita prevista a Miami para los días 21 y 22 de junio, citando las «graves y ofensivas palabras del presidente Trump», que, según dijo, «ofenden a toda Italia».

El presidente de la República, Sergio Mattarella, llamó personalmente a Meloni para ofrecerle su apoyo.

La respuesta política italiana fue transversal.

Maurizio Lupi (Noi Moderati) fue tajante: «Las palabras de Trump son injustificadas e inaceptables. Cualquiera que conozca a Giorgia Meloni sabe perfectamente que ella jamás le pediría limosna a nadie».

Matteo Salvini (Liga) resumió la posición con una frase: «Quien ataca a Giorgia, nos ataca a todos».

Desde la oposición, el senador del Partido Democrático Filippo Sensi declaró: «Nadie tenía derecho a dirigirse a una primera ministra italiana en un tono tan arrogante».

El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, afirmó que «Italia no merece verse humillada de forma tan flagrante».

Carlo Candela (Azione) llamó a Trump «mentiroso compulsivo» y «matón de cómic».

El largo deterioro de una alianza

El episodio representa el punto más bajo de una relación que comenzó como una de las más sólidas entre Trump y un líder europeo.

Meloni fue la única líder europea en la investidura de Trump en enero de 2025.

El distanciamiento se aceleró cuando Italia se negó a participar en la guerra de EE.UU. contra Irán y denegó el uso de una base aérea en Sicilia.

En abril de 2026, Trump ya había atacado a Meloni en una entrevista con el Corriere della Sera: «Ella es la inaceptable. Pensaba que era valiente, pero me equivoqué».

La cumbre del G7 en Évian parecía haber suavizado las tensiones: Meloni declaró que su relación con Trump no había cambiado y que no hubo «recriminaciones».

Sin embargo, la entrevista con La7 las volvió a escalar de forma abrupta la tensiones, generando la mayor crisis diplomática bilateral entre Italia y Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump.