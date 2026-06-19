Así es el nuevo Air Force One de Trump: Un Boeing de 400 millones regalado por Qatar

Donald Trump presentó este viernes el nuevo Air Force One ante una multitud de militares y medios de comunicación en un hangar de la Base Conjunta Andrews, en Maryland.
La aeronave es un Boeing 747-8 donado por el gobierno de Qatar valorado en 400 millones de dólares, que reemplaza al histórico avión presidencial que sirvió durante más de 35 años.
Trump descendió por las escalerillas del enorme jet y pronunció un discurso ante los presentes. «Nunca habrá otro igual. Este es considerado el avión más lujoso del mundo.
Cuando fue construido, fue construido a un nivel que probablemente nunca se volverá a ver», declaró el presidente.
La Fuerza Aérea de EE.UU. confirmó en un comunicado oficial que el aparato, denominado VC-25B Bridge aircraft, llegó este viernes a Andrews y comenzará próximamente «vuelos de comisionamiento», descritos como su «examen final» antes de entrar en servicio activo para transportar al presidente.
La institución lo calificó como «seguro, protegido y equipado con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir los requisitos de la misión presidencial».
El avión estrena una librea completamente distinta al icónico diseño azul celeste que Raymond Loewy creó para la administración Kennedy en los años 60.
La nueva pintura combina blanco en la parte superior, una franja roja central con las ventanillas enmarcadas y azul marino oscuro en la parte inferior, con la inscripción «UNITED STATES OF AMERICA» en letras negras y el sello presidencial en el fuselaje.
El hangar donde se realizó la presentación tuvo que ser construido especialmente para albergar la nueva aeronave, considerablemente más grande que su predecesora.
Trump anunció además que el nuevo Air Force One encabezará un sobrevuelo masivo sobre Washington el 4 de julio de 2026, cuando Estados Unidos celebra su 250 aniversario.
La Fuerza Aérea señaló que priorizó la disponibilidad operativa sobre la estética, por lo que el interior fue modificado de forma mínima.
Eso significa que se conservan los lujosos acabados de cuero y madera lacada diseñados originalmente para la familia real qatarí.
El avión histórico, un Boeing 747-200B que sirvió desde la administración de George H. W. Bush, realizó su último vuelo presidencial el jueves, cuando trasladó a Trump de regreso a Washington tras la cumbre del G7 en Francia.
El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una foto del aparato con el mensaje: «Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje».
La aceptación del avión qatarí generó una polémica política y legal desde que se anunció en mayo de 2025. Críticos demócratas y algunos republicanos argumentaron que el regalo podría violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución, que prohíbe a funcionarios federales aceptar obsequios de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso.
También se plantearon preocupaciones de seguridad nacional. El primer ministro de Qatar aclaró que se trató de una transacción entre gobiernos, no un regalo personal a Trump.
El presidente defendió la decisión con firmeza: «¿Por qué debería nuestro ejército verse obligado a pagar cientos de millones cuando puede obtenerlo GRATIS de un país que quiere recompensarnos por un trabajo bien hecho? Solo un TONTO rechazaría este regalo», escribió en Truth Social.
El uso del avión qatarí es temporal: servirá como puente hasta que Boeing complete la construcción de dos nuevos aviones presidenciales cuya entrega está prevista para 2028, con un costo estimado de 5,600 millones de dólares.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo Air Force One de Trump y su contexto
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo obtuvo Donald Trump el nuevo Air Force One?
El nuevo Air Force One fue un regalo del gobierno de Qatar, que donó un Boeing 747-8 valorado en 400 millones de dólares. Esta donación ha generado controversia política y legal, ya que algunos críticos argumentan que podría violar la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de EE.UU., que impide a funcionarios federales aceptar regalos de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.
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¿Qué cambios se han realizado en el diseño del nuevo Air Force One?
El nuevo Air Force One presenta una librea completamente diferente al icónico diseño azul celeste de la administración Kennedy. La nueva pintura incluye blanco en la parte superior, una franja roja central y azul marino oscuro en la parte inferior, con la inscripción "UNITED STATES OF AMERICA" y el sello presidencial en el fuselaje.
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¿Cuáles son las características de seguridad del nuevo Air Force One?
El nuevo Air Force One ha sido calificado por la Fuerza Aérea de EE.UU. como "seguro, protegido y equipado con las tecnologías más avanzadas necesarias para cumplir los requisitos de la misión presidencial". Aunque los cambios interiores han sido mínimos para mantener los lujosos acabados originales diseñados para la familia real qatarí, se han priorizado las capacidades operativas sobre la estética.
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¿Por qué el uso del avión qatarí es solo temporal?
El uso del avión qatarí es temporal porque servirá como puente hasta que Boeing complete la construcción de dos nuevos aviones presidenciales, cuya entrega está prevista para 2028. Estos nuevos aviones tienen un costo estimado de 5,600 millones de dólares.
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¿Qué implicaciones políticas tiene la aceptación del nuevo Air Force One?
La aceptación del nuevo Air Force One ha generado polémica debido a posibles violaciones constitucionales y preocupaciones de seguridad nacional. Críticos demócratas y algunos republicanos han cuestionado la legalidad del regalo sin la aprobación del Congreso y han expresado inquietudes sobre la influencia que Qatar podría ejercer sobre decisiones políticas de EE.UU.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.