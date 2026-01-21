Aterrizaje de emergencia del Air Force One con Trump a bordo: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Vídeos relacionados:

El avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, regresó inesperadamente en la noche de este martes a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, poco después de despegar con Donald Trump a bordo.

El mandatario se dirigía a Davos, Suiza, para participar este miércoles en el Foro Económico Mundial.

La Casa Blanca informó que la tripulación detectó un "problema eléctrico menor" tras el despegue y que decidieron regresar "por precaución".

El incidente obligó a cambiar de aeronave y retrasó la llegada del presidente a Europa.

Vuelo interrumpido a mitad de trayecto

El despegue inicial tuvo lugar alrededor de las 9:40 p.m. (hora del Este) del martes. Aproximadamente media hora después, mientras el avión se encontraba en pleno vuelo, se notificó a los periodistas a bordo que la aeronave daría la vuelta.

El Air Force One aterrizó de nuevo en la Base Conjunta Andrews a las 11:07 p.m., tras haber permanecido menos de una hora en el aire.

Según relató un reportero que viajaba con la comitiva presidencial, las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente poco después del despegue.

No se ofrecieron detalles sobre si este hecho estuvo relacionado directamente con el problema reportado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el incidente desde dentro del avión.

“La tripulación identificó un problema eléctrico menor y, por precaución, se decidió regresar a la base”, declaró. Leavitt acompañaba al presidente durante el vuelo.

Cambio de avión en plena noche

Una vez en tierra, Trump abordó otra aeronave, un Air Force C-32, modelo Boeing 757 adaptado con especificaciones presidenciales.

Este avión suele emplearse para vuelos nacionales o destinos con aeropuertos pequeños. El segundo despegue ocurrió poco después de la medianoche, permitiendo que el viaje hacia Davos continuara con un retraso de aproximadamente dos horas.

La nueva salida se produjo sin mayores contratiempos. Sin embargo, el incidente generó interrogantes en torno a la seguridad y confiabilidad de la flota aérea presidencial, especialmente en un contexto de alta visibilidad internacional.

La flota del Air Force One y sus desafíos

Los dos aviones que actualmente prestan servicio como Air Force One —Boeing VC-25, una variante del 747— tienen cerca de 40 años en operación. A pesar de sus múltiples modernizaciones, estos aviones han sido objeto de críticas por su antigüedad.

Disponen de blindaje contra radiación, tecnología antimisiles y sofisticados sistemas de comunicación que permiten al presidente mantenerse en contacto con el alto mando militar y emitir órdenes desde cualquier lugar del mundo.

Desde hace años, Boeing trabaja en nuevos modelos para reemplazar la actual flota, pero el programa ha enfrentado retrasos constantes y sobrecostos.

En medio de ese contexto, el año pasado la familia gobernante de Qatar regaló a Trump un lujoso Boeing 747-8 con el objetivo de sumarlo a la flota presidencial.

La aeronave está siendo modificada para cumplir con los estándares de seguridad del Air Force One.

En tono de broma, Karoline Leavitt comentó durante el incidente: “Un jet qatarí suena mucho mejor en este momento”.

Precedentes recientes de incidentes aéreos oficiales

El caso no es aislado. En febrero de 2025, un avión de la Fuerza Aérea que transportaba al entonces secretario de Estado, Marco Rubio, debió regresar a Washington por un fallo mecánico.

Y en octubre, una aeronave militar con el secretario de Defensa Pete Hegseth a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Reino Unido debido a una grieta en el parabrisas.

Aunque todos estos episodios fueron resueltos sin consecuencias mayores, dejan en evidencia una tendencia preocupante respecto al estado de algunas aeronaves que transportan a figuras clave del gobierno estadounidense.

Trump rumbo a Davos

Pese al contratiempo, Trump mantuvo su agenda de viaje con destino a Davos, donde tiene previsto pronunciar un discurso y reunirse con líderes internacionales.

Lo acompañan miembros de su equipo, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El Foro Económico Mundial, que se celebra anualmente en los Alpes suizos, representa una plataforma estratégica para reforzar la presencia internacional del presidente estadounidense.

Esta vez, sin embargo, el viaje comenzó con un contratiempo poco habitual, dejando una interrogante flotando en el aire: ¿cuán confiable sigue siendo el avión más emblemático del poder estadounidense?