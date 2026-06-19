Canadá aplasta a Catar 6-0 y logra su primera victoria en la historia del Mundial

Vídeos relacionados:

Jonathan David firmó un hat-trick histórico este jueves para liderar la goleada de Canadá sobre Catar por 6-0 en el BC Place de Vancouver, en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. Fue el primer triunfo canadiense en la historia de la Copa del Mundo y, de paso, el más abultado.

El partido arrancó con ritmo canadiense desde el primer minuto. Cyle Larin abrió el marcador al 16' y David dobló la ventaja al 29'. En el 33', la expulsión de H. Al Amin dejó a Catar con diez jugadores, y el equipo local no tardó en aprovecharlo: David anotó el tercero en el descuento del primer tiempo para irse al descanso con un 3-0 que ya sentenciaba el duelo.

La segunda parte fue un trámite. Al 53', una nueva tarjeta roja —esta vez para A. O. Madibo— dejó a los catarís con apenas nueve hombres sobre el césped. Nathan Saliba, recién ingresado desde el banquillo, marcó el cuarto al 64' con un tiro libre. El autogol de M. Al Mannai al 75' hizo el quinto, y David cerró la cuenta al 90' para completar el primer triplete de un jugador canadiense en la historia del torneo.

Las estadísticas reflejan un dominio sin matices: Canadá tuvo el 79% de la posesión, lanzó 30 tiros —10 entre los tres palos— frente a solo dos intentos catarís, ninguno a puerta. Los 18 córners a uno resumen la diferencia entre ambos equipos.

Catar acumuló dos expulsiones y terminó el partido con nueve jugadores durante más de media hora, lo que convirtió el encuentro en una exhibición para el anfitrión.

Con este resultado, Canadá sube al liderato del Grupo B con cuatro puntos y una diferencia de gol de +6, por encima de Suiza, que también suma cuatro puntos tras golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina. Catar se queda con un punto y diferencia de gol de -5, prácticamente eliminada del torneo.

Canadá había llegado a este partido tras empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su debut el 13 de junio en Toronto, con gol de Larin al 78'. Catar, por su parte, había rescatado un empate agónico ante Suiza con gol de Khoukhi al 90+4'.

El próximo compromiso de Canadá será el 24 de junio en Vancouver ante Suiza, un duelo directo que podría definir el liderato del grupo y el cruce en octavos de final.