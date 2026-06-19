Suiza golea 4-1 a Bosnia y queda cerca de los octavos de final en el Mundial 2026

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Suiza despachó a Bosnia y Herzegovina con una goleada de 4-1 este jueves en el SoFi Stadium de Inglewood, en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026, y se coloca como líder del grupo con cuatro puntos.

El primer tiempo fue un duelo cerrado y sin grandes ocasiones que terminó sin goles. Hasta el minuto 71, el marcador seguía en blanco y el partido no ofrecía demasiado. Entonces llegó el punto de inflexión: el seleccionador suizo realizó tres cambios simultáneos que lo transformaron todo. Johan Manzambi entró por Ndoye, Rubén Vargas por Rieder y Sow por Aebischer, y los tres sustitutos tuvieron impacto directo en el marcador.

Apenas tres minutos después de pisar el césped, Manzambi abrió el marcador en el 74'. Bosnia intentó reaccionar, pero en el 80' recibió otro golpe: tarjeta roja para T. Muharemovic, que dejó al equipo balcánico con diez hombres en el tramo más decisivo del partido.

Con un rival mermado y el espacio abierto, Suiza no perdonó. Vargas amplió la ventaja en el 84', y Manzambi cerró su doblete personal en el 90' para sentenciar definitivamente el encuentro. El descuento bosnio llegó también en el 90', obra del recién ingresado E. Mahmic, que apenas pudo maquillar un resultado ya inapelable.

Manzambi, considerado una de las grandes promesas del fútbol suizo con siete goles y nueve asistencias en 47 partidos en su última temporada de club, fue el gran protagonista de la noche con un doblete que llegó desde el banquillo.

Las estadísticas reflejan con claridad el dominio suizo a lo largo de los 90 minutos: 62% de posesión, 12 tiros con seis a puerta frente a solo cuatro de Bosnia, y siete córners contra dos. Los balcánicos cometieron 16 faltas por apenas siete de los suizos, y acumularon dos tarjetas amarillas —Dedic en el 59' y Dzeko en el 61'— antes de la roja de Muharemovic en el 80'. Suiza solo vio una amarilla, para Elvedi en el 65'.

En cuanto al contexto del grupo, el Grupo B del Mundial 2026 arrancó con los cuatro equipos igualados a un punto tras la primera jornada: Suiza había empatado 1-1 con Catar el 13 de junio —gol de Breel Embolo al 17', empate de Khoukhi al 90+4'—, mientras Bosnia igualaba 1-1 con Canadá —gol de Lukić al 21', empate de Larin al 78'—. El grupo era completamente abierto antes de este partido.

Con la victoria de este jueves, Suiza suma cuatro puntos y se instala como líder destacada. Bosnia se queda con un punto y en situación comprometida para avanzar a la siguiente ronda, ya que necesitará ganar su último partido y esperar resultados favorables. Como señaló Noticias Caracol, «a Suiza le bastó un cuarto de hora para golear a Bosnia 4-1 en la segunda fecha del Mundial 2026».

El próximo compromiso de Suiza en el Grupo B será ante Canadá el 24 de junio de 2026, un duelo que podría definir el liderato y los clasificados a la siguiente ronda.