"Este vídeo me hizo llorar": Llega a Cuba y protagoniza emotivo reencuentro con su familia

El cubano Tato Gomez (@tatolicea) conmovió a miles de personas en redes sociales al publicar un vídeo en TikTok en el que documenta su regreso a Cuba y el reencuentro con su familia, acompañado de la sencilla pero cargada descripción: «Y volví ».

El material acumuló más de 5,400 visualizaciones y 442 me gusta en pocas horas, con comentarios que llegaron desde México, Uruguay y otros países donde viven cubanos emigrados.

Las reacciones reflejaron una mezcla intensa de alegría y dolor. «No hay palabras para describir tanto dolor o tanta alegría porque a la verdad son tantas emociones juntas que no se puede describir», dijo una usuaria.

Otra seguidora, otra resumió la espera de muchos con una frase breve: «ya pronto me toca a mí».

El comentario que más resonó fue uno que dice: «Quien nos va a pagar lo que nos hicieron », una frase que sintetiza el sentimiento de quienes ven la emigración no como una elección libre, sino como una consecuencia directa de la situación política y económica de la isla.

El vídeo de Tato Gomez se suma a una tendencia que no para de crecer en TikTok durante 2025 y 2026: cubanos emigrados que regresan a la isla y documentan sus reencuentros.

Esta avalancha de reencuentros virales es el reflejo directo de la mayor crisis migratoria de la historia reciente de Cuba: entre 2021 y 2024 emigraron aproximadamente 1,79 millones de cubanos, y para finales de 2024 la isla contaba con apenas 9,748,007 habitantes, casi 308,000 menos que el año anterior, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

Las separaciones suelen extenderse entre dos y cuatro años, aunque muchos casos documentados superan los cinco, siete o incluso veinte años. Los pasajes aéreos hacia Cuba pueden superar los 1,000 dólares, lo que convierte cada visita en un esfuerzo económico considerable y alarga aún más el tiempo sin ver a los seres queridos.

En 2025, las visitas de emigrados a Cuba cayeron un 22,6% respecto al año anterior: 228,091 regresos frente a 294,816 en 2024, una cifra que evidencia cuántas familias siguen esperando ese abrazo que Tato Gomez ya pudo dar.