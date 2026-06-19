La mujer de Bruce Willis comparte video inédito del actor por su cumpleaños

Emma Heming Willis cumplió 50 años y lo celebró compartiendo en Instagram un video que nadie había visto antes: su esposo Bruce Willis cantándole «Feliz cumpleaños» con una voz aguda y estridente después de inhalar el helio de un globo, mientras sus hijas pequeñas Mabel y Evelyn se morían de risa al fondo.

El clip es un recuerdo del pasado, no una grabación reciente. Los propios seguidores de la pareja lo intuyeron de inmediato en los comentarios: «Esto es hermoso de ver, pero sabemos que tuvo que ser hace mucho tiempo porque él ya no puede hablar», escribió uno de ellos. La publicación también incluyó una foto más actual en la que ambos aparecen abrazados y con gorros de fiesta, prueba de que el actor, de 71 años, sigue participando en las celebraciones familiares pese al avance de su demencia frontotemporal.

El video desató una mezcla de ternura y nostalgia entre quienes siguen de cerca la historia de la familia. Ese Bruce que baila, hace muecas y afina la voz con helio contrasta con la realidad actual de un hombre que vive en una residencia con atención especializada y que, según reveló su propia esposa, padece anosognosia: una condición neurológica que le impide ser consciente de su propia enfermedad.

Junto al video, Emma escribió un mensaje sincero sobre lo que significó para ella la década que acaba de cerrar: «Mis 40 fueron pesados, pero estoy orgullosa de lo lejos que he llegado como esposa, madre, cuidadora y defensora». Y añadió: «Mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza».

La publicación se convirtió también en una plataforma para visibilizar el Emma & Bruce Willis Fund, el fondo que la modelo lanzó en marzo de 2026 para apoyar la investigación sobre la demencia frontotemporal y mejorar los recursos disponibles para los cuidadores.

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Demi Moore, exesposa de Bruce y figura central en la red de apoyo que rodea al actor, felicitó públicamente a Emma en Instagram: «Estoy muy orgullosa de ti y orgullosa de considerarte parte de mi familia». Sus hijastras Rumer y Tallulah Willis también dejaron mensajes emotivos: «Te queremos Em… es un gran vídeo suyo», escribió Rumer. Tallulah fue más directa: «Eres tan fuerte y te quiero tanto».

Días antes de su cumpleaños, Emma había participado en el pódcast The Bossticks para desmentir uno de los malentendidos más extendidos sobre la enfermedad de su marido. Según explicó, la variante de demencia que padece Bruce no afecta a la memoria como el alzhéimer, sino principalmente al lenguaje. «Cuando la gente pregunta: '¿Se acuerda de quién eres?'. Pues claro que sí, a mí, a sus hijas y a su familia, porque no tiene alzhéimer, tiene demencia frontotemporal», aclaró.

Bruce Willis fue diagnosticado con afasia en marzo de 2022, lo que lo llevó a retirarse del cine. En febrero de 2023, la familia confirmó que la enfermedad había evolucionado hacia una demencia frontotemporal, una patología neurodegenerativa progresiva sin cura que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

Sobre el día a día junto a su esposo, Emma ha sido siempre transparente: «Estamos bien. Mi esposo cuenta con apoyo y cariño, y estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias».