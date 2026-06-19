¡Deporte extremo! Gimnasio en Cuba se vuelve viral en redes: "¿Están vacunados contra el tétano?"

Un clip de apenas 21 segundos publicado en TikTok el 8 de junio ha captado la atención de millones de personas al mostrar la cruda realidad del fitness en Cuba. El video, firmado por el creador Ismael | Fitness Cubano (@ismael.dominguez925), acumula 2.2 millones de reproducciones, 74,500 likes y más de 15,400 compartidos en esa plataforma.

Las imágenes muestran el interior de un gimnasio con techo de láminas, paredes de bloques de concreto sin terminar y piso de cemento sin pulir. El equipamiento es antiguo, desgastado e improvisado: máquinas de polea con hierros reciclados, discos de pesas dispersos en el suelo y toallas colgadas sobre los aparatos.

A pesar de las condiciones, el espacio aparece completamente abarrotado. Un grupo numeroso de personas, en su mayoría mujeres jóvenes con ropa deportiva, entrena con evidente energía. Al fondo se distingue un hombre con una camiseta negra que reza «NO PAIN NO GAIN», posiblemente el entrenador del lugar.

«Mientras otros ponen excusas, ellos entrenan así. Fitness cubano real. Entrenamiento sin filtros, esfuerzo y disciplina», escribió Ismael en la descripción del video, que en pocos días generó también 2,913 comentarios.

El clip ha despertado dos tipos de reacciones entre los usuarios: admiración por la determinación de quienes entrenan con recursos mínimos, y crítica hacia las condiciones estructurales que obligan a esa improvisación en la isla.

No es la primera vez que un video de este tipo se viraliza. En septiembre de 2024, la creadora argentina Melina Moriatis mostró un gimnasio en La Habana con vestuarios sin luz y una entrada de 1,200 pesos cubanos por día —unos cuatro dólares—, un video que superó los 4.2 millones de reproducciones y generó más de 8,000 comentarios.

En enero de 2025, una joven de Matanzas mostró su gimnasio local con equipamiento básico y declaró: «No será el mejor, pero este tiene lo necesario para entrenar y aquí me quedo». Meses después, en mayo de 2025, el creador cubano conocido como «El Henry» se viralizó narrando con humor su primer día en un gimnasio de la isla.

El fenómeno refleja una realidad documentada: más de la mitad de las áreas deportivas en Cuba se encuentran en mal estado, según datos de septiembre de 2023, con afectaciones en gimnasios de lucha, gimnasia artística y rítmica, entre otras disciplinas.

La crisis económica que atraviesa el país —marcada por escasez de alimentos, medicinas, apagones frecuentes y deterioro generalizado de infraestructuras— impacta directamente en las instalaciones deportivas. La brecha entre los gimnasios privados o ubicados en zonas turísticas de La Habana y el promedio del resto del país es notoria, y videos como el de Ismael la ponen en evidencia cada vez que se vuelven virales.