Cubana en la isla estalla en redes tras constantes apagones en Cuba: "Lo que estamos viviendo no es vida"

Una cubana identificada en TikTok como @yemayasitaasessu publicó este viernes un video en el que denuncia con desesperación los apagones que sufre su comunidad, relatando más de 20 horas consecutivas sin electricidad y describiendo una situación que, en sus propias palabras, «no es vida».

En el testimonio, la mujer narra que desde las 12 de la noche del jueves hasta las ocho de la noche de este viernes no tuvieron corriente eléctrica, y que cuando por fin se la pusieron, duró menos de 15 minutos antes de volver a cortarse.

«Caballero, esto ya no se aguanta, no se aguanta, no podemos más», dice al inicio del video, visiblemente agotada.

La cubana describe cómo los apagones prolongados hacen imposible conservar alimentos: «Sales a la calle, todo carísimo, incomprable, y entonces compras un paquete de pollo en 6,000 pesos y vienes y te lo tienes que comer como puerco porque se le echa a perder».

También menciona el calor insoportable, los mosquitos y las calles llenas de basura como parte de una realidad que se acumula sin solución: «Ya las lámparas no aguantan más, ya no aguantan más los ventiladores, esto ya no se aguanta».

En la descripción del video, la mujer escribió: «Basta yaaaaaa no podemos massss nos están matando en vida, esto que están viviendo los cubanos no es vida, somos seres humanos no animales».

El testimonio llega en medio de una crisis eléctrica de proporciones históricas. La Unión Eléctrica (UNE) reportó el jueves una afectación máxima de 2,081 MW y proyectó un déficit de 2,075 MW para el pico nocturno, con apenas 950 MW de disponibilidad frente a una demanda de 2,570 MW.

De ese déficit, 1,203 MW se atribuyeron directamente a falta de combustible, con 106 centrales de generación distribuida fuera de servicio por esa misma causa.

La situación en Santiago de Cuba es especialmente crítica: desde el 16 de junio, la empresa eléctrica provincial reorganizó los cortes en nueve bloques, dejando a cada zona con apenas una o dos horas de electricidad al día.

El jueves estallaron cacerolazos masivos en Santiago de Cuba en barrios como Reparto Sueño, Micro 2, Santa Bárbara, Antonio Maceo y Altamira, mientras vecinos del barrio habanero «El Hueco» denunciaban más de 36 horas consecutivas sin luz.

Este viernes, vecinos de Santos Suárez, en el municipio Diez de Octubre de La Habana, prendieron fuego a basura en las calles en señal de protesta por los apagones, mientras el régimen respondía con despliegues policiales, militarización de calles y cortes de internet.

Los casos extremos documentados en junio incluyen 72 horas sin luz en Los Mangos, Matanzas, y 85 horas consecutivas en otro circuito de esa provincia, además de zonas en Diez de Octubre que el 16 de junio tuvieron apenas 20 minutos de servicio eléctrico en todo el día.

Un estudio divulgado el 25 de mayo señaló que los apagones prolongados en Cuba están asociados con depresión, ansiedad y estrés severos, convirtiéndolos en un problema de salud pública.

La cubana cerró su video con una pregunta que resume el agotamiento de millones: «¿Pero hasta dónde van a llevar a uno?»