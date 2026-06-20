Bruno Rodríguez carga contra Marco Rubio: "Miente de manera crónica y contradice a Trump"

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla arremetió este sábado contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusándolo de «mentir de manera crónica» y de contradecir al propio presidente Donald Trump al negar la existencia de un cerco total de combustible contra Cuba.

En una publicación en su cuenta de X, Rodríguez señaló que la Casa Blanca ha reconocido ese bloqueo energético, mientras Rubio lo niega públicamente y atribuye la crisis eléctrica de la isla a la «incompetencia» del gobierno cubano.

«Cuando el Secretario de Estado de EE.UU. hable de incompetencia en Cuba, habría que preguntarle por qué miente de manera crónica y contradice al Presidente de EE.UU. y a su vocera negando la existencia del bloqueo total de combustible que la Casa Blanca reconoce», escribió el canciller.

El argumento de Rodríguez se apoya en una contradicción documentada dentro de la propia administración estadounidense.

Es cierto que Trump firmó el 29 de enero de 2026 una orden ejecutiva que autoriza sanciones y aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. Sin embargo, el 20 de febrero de 2026 firmó otra orden ejecutiva que pone fin a los aranceles adicionales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), incluidos los vinculados a la Orden Ejecutiva 14380 contra el gobierno cubano.

En marzo de ese mismo año declaró que no tenía «ningún problema» con que un tanquero ruso entregara unos 730,000 barriles de crudo a la isla, restando importancia al episodio con la frase «Putin pierde un barco de petróleo». La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró después que la política de sanciones no había cambiado, pero la contradicción quedó expuesta.

Rodríguez calificó la situación como un «plan de asfixia económica» diseñado por Rubio, que incluye impedir que empresas extranjeras vendan piezas o tecnologías para las termoeléctricas cubanas, sancionar a cualquier compañía que venda petróleo a la isla y sancionar a CUPET, la empresa estatal cubana de logística de combustibles.

El canciller también denunció que las medidas de Washington alcanzan a compañías del níquel, amenazan a empresas con negocios en turismo y minería, retiran el derecho a la visa ESTA a ciudadanos extranjeros que visiten Cuba y presionan a países que mantienen acuerdos de cooperación médica con La Habana.

«Si hubiera incompetencia, ¿para qué aplican el cerco petrolero y las sanciones secundarias? En cada referencia suya a la situación en nuestro país, hay un intento por evitar cualquier responsabilidad y presentarse como el salvador», cuestionó Rodríguez.

El canciller calificó el conjunto de medidas como «un bloqueo total, similar a uno de tipo militar» y acusó a Rubio de llamar abiertamente a la subversión del orden constitucional cubano y de buscar «con tesón una intervención militar estadounidense en Cuba».

Este intercambio es el más reciente de una serie de enfrentamientos en las redes, entre Rodríguez y Rubio que se han intensificado desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2026, en paralelo a una crisis de apagones severos que, según el gobierno cubano, ha reducido las importaciones energéticas de la isla entre 80% y 90% como consecuencia de las sanciones estadounidenses.

Rubio, por su parte, ha negado en múltiples ocasiones que exista un «bloqueo petrolero formal» y ha culpado al gobierno cubano y al conglomerado militar GAESA de la crisis energética por «incompetencia», postura que reiteró el viernes ante medios como Telemundo, describiendo a Cuba como un «estado fallido por mal manejo e incompetencia».