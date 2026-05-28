Bruno Rodríguez dice que Marco Rubio «tiene una enfermiza inclinación» a atacar Cuba

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó el miércoles al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de mostrar «una enfermiza inclinación a provocar una confrontación militar entre Estados Unidos y Cuba», en una entrevista concedida a MS NOW desde Nueva York, donde participó en un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU.

Es la cuarta entrevista que Rodríguez concede a medios estadounidenses en mayo de 2026, en el marco de una ofensiva comunicacional sin precedentes del régimen cubano dirigida a la audiencia norteamericana. Llamativamente, el ministro de Relaciones Exteriores optó de nuevo por hablar en español, y el medio tuvo que traducir la conversación al inglés.

Rodríguez afirmó que Rubio «miente constantemente» y «parece estar muy mal informado», y lo acusó de «prestar más atención a las opiniones de una pequeña pero poderosa camarilla arraigada en la política de Florida que mantiene una actitud vengativa hacia Cuba» que al público estadounidense en general.

La entrevista se produce días después de que Rubio publicara un video en español dirigido al pueblo cubano con motivo del Día de la Independencia de Cuba, en el que afirmó que la isla no sufre por la política de Washington sino por las acciones de su propio gobierno.

Rodríguez advirtió que un ataque militar tendría consecuencias devastadoras: «Si Cuba fuera atacada, tendría que defenderse. Llevaría a un baño de sangre — la muerte de miles de cubanos, y también la muerte de jóvenes estadounidenses».

El canciller calificó la decisión de la administración Trump de cortar el suministro de combustible a Cuba en enero de 2026 como un «diseño deliberado para provocar sufrimiento entre la población cubana», y no un daño colateral. «El pueblo cubano sufre una especie de castigo colectivo. Están sometidos a condiciones que violan sus derechos humanos y causan dolor, sufrimiento y angustia a las familias cubanas», dijo.

Sobre la acusación federal contra el exmandatario Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, Rodríguez la calificó de «políticamente motivada e ilegal» y aseguró que el régimen la usa como pretexto: «Lo están haciendo para manipular la opinión pública estadounidense y justificar dos actos bárbaros y brutales: la amenaza militar y el bloqueo energético contra Cuba».

El ministro también negó que existan bases militares extranjeras en Cuba, en respuesta a reportes sobre supuestas instalaciones de espionaje rusas y chinas. «No hay bases militares extranjeras en Cuba, ni personal militar extranjero, con la única excepción de la base naval de EE.UU. en Guantánamo — que consideramos ilegal e impuesta contra la voluntad del pueblo cubano», afirmó.

Respecto a las conversaciones bilaterales, Rodríguez fue tajante: «No ha habido ningún progreso. Hay gran inconsistencia e irresponsabilidad en el lado estadounidense. Su conducta durante las conversaciones es una cosa, pero sus constantes declaraciones públicas de figuras oficiales son hostiles».

Esta es la tercera aparición de Rodríguez en medios estadounidenses este mes. El 8 de mayo habló con ABC News desde La Habana y en el programa Good Morning America llegó a afirmar que «Cuba es una democracia diferente» y que «no hay presos políticos en Cuba», y el pasado lunes concedió una entrevista a Fox News en la que acusó a Trump de usar la acusación contra Castro para justificar una agresión militar.

Rodríguez cerró la entrevista con una pregunta retórica dirigida a la audiencia estadounidense: «¿Qué beneficio traería una guerra en Cuba o el colapso del país a los contribuyentes estadounidenses o a Estados Unidos? Provocaría no solo una catástrofe humanitaria».