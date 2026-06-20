Misma generación, destinos opuestos: privilegios para el nieto de Raúl Castro y cárcel para opositores

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Mientras el régimen cubano promociona a nuevas figuras como representantes de una generación abierta al cambio, dos de los jóvenes más conocidos del movimiento opositor continúan en prisión por haber defendido públicamente transformaciones políticas en el país.

La contradicción fue señalada este sábado por el periodista cubano Norges Rodríguez en un hilo publicado en la red social X, a propósito de la primera entrevista pública concedida por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo" y nieto de Raúl Castro, al diario emiratí The National.

Según destacó Rodríguez, el periodista de Emiratos Árabes insistió en presentar a los entrevistados como representantes de una nueva generación cubana. "Hizo énfasis en que eran jóvenes y la cara de una generación cubana que quiere abrirse al mundo", escribió.

La entrevista tuvo como protagonistas a Rodríguez Castro, de 42 años, y al viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, de 38. Para Norges, la selección de ambos respondía a un objetivo claro: mostrar "caras jóvenes dispuestas al cambio".

Sin embargo, llamó la atención sobre otro dato que considera revelador. "Quienes tienen también 42 y 38 años son Maykel 'Osorbo' Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, respectivamente", recordó.

Ambos artistas y activistas se encuentran encarcelados desde 2021 tras convertirse en algunas de las figuras más visibles de las protestas antigubernamentales y del Movimiento San Isidro.

Para Norges, la comparación expone dos realidades completamente distintas dentro de una misma generación de cubanos. Mientras unos son presentados ante la comunidad internacional como interlocutores válidos para impulsar cambios económicos, otros permanecen en prisión por haber reclamado transformaciones políticas y libertades fundamentales.

"Ambos están desde 2021 en prisión por liderar un movimiento que pedía, básicamente, que terminara la situación de servidumbre a la que está sometido el pueblo cubano hace casi 70 años", afirmó Norges.

El periodista también recordó el papel que desempeñaron Otero Alcántara y Maykel Castillo en el fenómeno cultural y político que acompañó las protestas del 11 de julio de 2021.

"Otero y Castillo fueron los rostros de Patria y Vida, el himno de la rebelión de 2021. Los dueños de la plantación no se lo perdonaron", escribió.

La reflexión concluye con una lectura política sobre el futuro de los presos de conciencia en Cuba y las posibles negociaciones entre La Habana y Washington.

"Hoy ambos están en prisión y el régimen los mantiene, a ellos y al resto de los presos políticos, como moneda de cambio ante una posible negociación con EE. UU.", sostuvo.

La comparación planteada por Norges Rodríguez pone el foco en una pregunta incómoda para las autoridades cubanas.

Si el régimen asegura apostar por una nueva generación abierta al mundo y al cambio, ¿por qué algunos de los jóvenes que exigieron públicamente esas transformaciones continúan tras las rejas?