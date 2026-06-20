López-Levy y la promoción de "El Cangrejo": Polémica por la legitimación de un heredero del castrismo

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La reciente entrevista concedida por Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como "El Cangrejo", al diario emiratí The National ha abierto un nuevo frente de polémica dentro de la oposición cubana y el exilio.

Sin embargo, las críticas no se han concentrado únicamente en el contenido de la entrevista, sino también en el respaldo público expresado por el académico cubano Arturo López-Levy, quien celebró haber contribuido al reportaje.

Captura de pantalla Facebook / Anamely Ramos

"Fue un placer contribuir a este trabajo: 'No somos una amenaza': el nieto de Raúl Castro, 'Raulito', presenta el caso de Cuba ante Estados Unidos y el mundo", escribió López-Levy en la red social X.

La publicación provocó una inmediata reacción de la activista e intelectual cubana Anamely Ramos.

"Como si ya la entrevista del Cangrejo no fuera lo suficientemente asqueante, ahora tenemos esta joya de su primo López-Levy (léase López-Calleja)", escribió en Facebook.

"Los niveles de poca vergüenza de estos delincuentes no tiene nombre, de verdad", añadió.

La respuesta refleja una percepción cada vez más extendida entre sectores críticos del régimen: que la creciente exposición pública de Rodríguez Castro forma parte de un esfuerzo por proyectar una imagen renovada y políticamente aceptable de una nueva generación vinculada al núcleo histórico del poder cubano.

El papel de López-Levy en la construcción del relato

La controversia adquiere una dimensión adicional por la trayectoria y los vínculos familiares de Arturo López-Levy.

El académico, cuyo apellido completo es López-Calleja Levy, es primo de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, fallecido jefe de GAESA, exyerno de Raúl Castro y padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro (El Cangrejo).

Graduado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), López-Levy fue oficial del ministerio del Interior (MININT) entre 1992 y 1994 antes de emigrar al extranjero y desarrollar una carrera académica en Estados Unidos.

Durante años se ha convertido en una de las voces más visibles a favor del acercamiento entre Washington y La Habana. Fundó la organización Cuban Americans for Engagement (CAFE), ha defendido la normalización de relaciones bilaterales y se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones económicas estadounidenses contra el régimen cubano.

Sus críticos sostienen que sus análisis suelen enfatizar la necesidad de diálogo con La Habana mientras prestan menor atención a cuestiones como la falta de libertades políticas, la existencia de presos políticos o el peso económico y político de GAESA dentro del sistema cubano.

Para numerosos observadores, la relevancia de López-Levy en este episodio no radica únicamente en su opinión política, sino en que aparece simultáneamente como académico, comentarista mediático, colaborador y miembro de una familia estrechamente vinculada a los principales centros de poder construidos alrededor de los Castro.

De figura desconocida a interlocutor internacional

La entrevista de The National no es el primer episodio que sitúa al Cangrejo bajo los focos.

Durante los últimos meses, distintas informaciones han vinculado al nieto de Raúl Castro con conversaciones y contactos mantenidos entre representantes estadounidenses y el círculo de poder que rodea al exmandatario cubano.

Su nombre comenzó a aparecer en reportes relacionados con negociaciones discretas y contactos políticos de alto nivel, despertando interrogantes tanto dentro como fuera de Cuba.

La cuestión llamó particularmente la atención porque Rodríguez Castro no ocupa ningún cargo relevante conocido dentro del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros o la estructura visible del Partido Comunista.

Pese a ello, su presencia en conversaciones políticas y contactos internacionales comenzó a proyectarlo como una figura con capacidad de interlocución en asuntos estratégicos para el futuro de la isla.

Esa situación generó una pregunta recurrente entre opositores, académicos y observadores políticos: ¿qué representatividad tiene realmente "El Cangrejo" y en nombre de quién habla?

El peso del apellido

La relevancia política de Raúl Guillermo Rodríguez Castro no proviene de una carrera institucional propia.

Es nieto de Raúl Castro e hijo de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, considerado durante años uno de los hombres más poderosos de Cuba gracias a su control sobre GAESA, el conglomerado militar-empresarial que domina amplios sectores de la economía nacional.

Durante buena parte de su vida pública fue identificado principalmente como integrante del círculo de máxima confianza de su abuelo y como responsable de su seguridad personal.

Precisamente por ello, para numerosos críticos del régimen, su aparición como interlocutor ante actores internacionales constituye una señal de que el poder real continúa operando a través de estructuras familiares e informales que trascienden las instituciones oficiales encabezadas por Miguel Díaz-Canel.

Más que una entrevista

La controversia generada por el respaldo de López-Levy a la entrevista trasciende el debate sobre una publicación periodística concreta.

Lo que muchos opositores perciben es un intento de trasladar legitimidad política desde la vieja generación del castrismo hacia sus herederos familiares mediante la utilización de medios internacionales, académicos, analistas y figuras públicas que presentan a esos herederos como interlocutores válidos ante Washington y la comunidad internacional.

En ese contexto, la entrevista de The National y la promoción realizada por López-Levy son vistas por sus detractores como parte de una operación de imagen destinada a normalizar la presencia pública de un miembro de la familia Castro cuyo principal activo político sigue siendo su cercanía al núcleo histórico del poder.

La pregunta que permanece abierta es si la creciente exposición mediática de "El Cangrejo" responde únicamente al interés periodístico por un personaje hasta ahora desconocido o si forma parte de una estrategia más amplia para construir una nueva narrativa alrededor de los herederos del castrismo en un momento de incertidumbre sobre el futuro político de Cuba.