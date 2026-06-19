¿Por qué habla ahora? El Cangrejo rompe el silencio tras las mayores reformas económicas del régimen

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo» o «Raulito», concedió este viernes su primera entrevista pública al medio The National, junto al viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Méndez, en un momento calculado al milímetro: un día después de que el régimen aprobara el mayor paquete de reformas económicas de su historia.

El momento no es casual. El miércoles, el Partido Comunista aprobó ante la Asamblea Nacional 176 medidas organizadas en 23 ejes estratégicos, que incluyen banca privada, compraventa de acciones de empresas estatales, eliminación del límite de 100 trabajadores para las mipymes y entrada de capital privado en el sector energético.

Raulito, de 41 años, no ostenta cargo oficial en el gobierno, pero es teniente coronel del Ministerio del Interior y jefe de la Dirección General de Seguridad Personal de Raúl Castro desde 2016.

Es considerado el principal canal informal entre la cúpula del régimen y la administración Trump, y fue uno de los interlocutores del director de la CIA, John Ratcliffe, cuando este viajó a La Habana en mayo.

Su mensaje central fue de apertura sin concesiones: «Cuba no representa la más mínima amenaza a los intereses y a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en ese sentido nosotros continuamos ofreciendo esa relación civilizada, esa relación de respeto y en igualdad de condiciones».

Sin embargo, admitió que las conversaciones con Washington no han dado frutos: «Me gustaría responder que sí a esa pregunta, pero la realidad es que no».

El viceministro Méndez se encargó de matizar el alcance de las reformas ante posibles inversores: «No estamos privatizando la economía, lo que estamos haciendo es dando mayor participación al sector privado en la economía, en prácticamente todos los sectores».

Méndez también lanzó un llamado directo a los empresarios estadounidenses: «Queremos que sepan, entiendan que Cuba es un país abierto a la inversión... que tenemos oportunidades de negocio en prácticamente todos los sectores de la economía que van desde la minería, el turismo, el sector inmobiliario, el sector bancario, financiero».

El telón de fondo es sombrío. Desde enero de 2026, la administración Trump impuso un bloqueo petrolero efectivo mediante la Orden Ejecutiva 14380, que impide a cualquier país suministrar combustible a Cuba.

El resultado: apagones que superan las 20 horas diarias y, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, niños muriendo por falta de medicamentos.

A esa presión se suma que el abuelo de Raulito, Raúl Castro Sr., fue acusado formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en mayo por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, con cuatro víctimas mortales.

Raulito reconoció la dificultad del contexto sin ceder en el fondo: «Es difícil, realmente es difícil, sostener cualquier tipo de conversación, discusión, negociación o diálogo en un ambiente muy hostil de medidas coercitivas, amenazas y pretensiones de condicionamiento e imposición».

Según una investigación de Axios, desde febrero de 2026 el secretario de Estado Marco Rubio mantenía conversaciones secretas con Raulito para explorar escenarios de transición, evitando al aparato formal del Partido Comunista y al propio Díaz-Canel.

El profesor William LeoGrande, de American University, fue categórico al señalar que es Rubio quien dirige la campaña de presión máxima, y que el propio secretario de Estado ha reconocido que él y el congresista Mario Díaz-Balart escriben la política cubana de Trump.

El vicepresidente JD Vance respondió a las reformas con cautela: «Vamos a ver qué hacen. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla».

La pregunta que queda abierta es si estas 176 medidas —y la aparición pública de Raulito como portavoz informal del régimen— serán suficientes para Washington, o si solo representan otro movimiento en un tablero donde, como admitió el propio Raulito, todavía no hay ningún resultado concreto.