Gobierno de EE.UU.: Vuelos de deportación están a un nivel récord

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este sábado que los vuelos de deportación han alcanzado cifras históricas bajo la administración del presidente Donald Trump, respaldando su declaración en un reporte del Washington Examiner que revela que en mayo de 2026 partieron casi 300 vuelos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), la cifra mensual más alta desde que Trump asumió el poder en enero de 2025.

Esa cantidad representa más del doble de los 126 vuelos registrados en el primer mes completo de la administración, según datos del proyecto ICE Flight Monitor de Human Rights First, una organización de defensa de derechos humanos con sede en Washington.

Desde enero de 2025, el gobierno ha realizado aproximadamente 3,000 vuelos de deportación en total, y un portavoz del DHS informó que casi 900,000 inmigrantes han sido expulsados del país en ese período.

En su cuenta oficial en X, el DHS publicó un mensaje directo: «El pueblo estadounidense nos dio el mandato de arrestar y expulsar a los inmigrantes ilegales criminales de nuestro país, y bajo el presidente Trump y el secretario Mullin, seguiremos cumpliendo. Nuestro mensaje es claro: VÁYASE AHORA o lo encontraremos, lo arrestaremos y lo deportaremos».

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, es señalado junto a Trump como responsable de la política que ha triplicado el ritmo de deportaciones respecto a los últimos meses de la administración Biden, cuando se registraban entre 100 y 200 vuelos al exterior por mes.

Centroamérica concentra entre el 40% y el 60% de todos los vuelos de deportación cada mes, seguida por el interior de México y Sudamérica.

El Caribe, África subsahariana y Asia también reciben decenas de vuelos mensuales, mientras que Europa, Medio Oriente y Oceanía registran operaciones con menor frecuencia.

Además de los vuelos internacionales, en mayo se realizaron aproximadamente 1,300 vuelos domésticos del ICE para trasladar detenidos entre centros de detención en distintas regiones del país, una cifra que creció de unos 250 vuelos mensuales en 2024 a más de 1,000 en 2026.

El DHS también afirma que 2.2 millones de personas se han «autodeportado» o salido voluntariamente desde enero de 2025, en parte gracias a la aplicación CBP Home, que ofrece un boleto de avión gratuito e incentivos de hasta 2,600 dólares.

Sin embargo, esa cifra fue cuestionada por Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración: «Creo que están exagerando lo que están haciendo», dijo, señalando que el número real de quienes usaron la aplicación para salir voluntariamente es probablemente de solo unos pocos miles.

Para la comunidad cubana, el impacto es significativo. Los arrestos de migrantes cubanos por ICE aumentaron un 463% entre finales de 2024 y comienzos de 2026.

En los primeros cinco meses de este año ya fueron deportados 612 cubanos en 18 operaciones con vuelos directos a La Habana, cifra que se suma a los 1,370 deportados durante todo 2025.

Human Rights Watch advirtió que la expansión de las operaciones de ICE Air se ha producido «con poca transparencia o rendición de cuentas», mientras que Human Rights First señaló que estas tendencias «representan una escalada sin precedentes de la aplicación de la ley migratoria con graves implicaciones para los derechos humanos» y que tribunales federales ya han cuestionado varias de estas prácticas.