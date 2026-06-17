Trasladan a la expresa política del 11J Yunaykis Linares a la prisión de El Guatao en La Habana

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La expresa política del 11J Yunaykis de la Caridad Linares Rodríguez fue trasladada este martes desde el centro de detención conocido como el Vivac hasta la prisión de mujeres de Occidente, conocida como «El Guatao», en La Habana, según alertó la organización Cubalex. Su padrastro, Luis Alberto Reyes López, arrestado junto a ella el 2 de junio, fue llevado a la prisión de Valle Grande.

Ambos habían sido detenidos durante una protesta vecinal en el barrio de Santa Amalia, Arroyo Naranjo, motivada por apagones que superaban las 20 horas diarias. Yunaykis, quien había sido excarcelada en libertad condicional en enero de 2025 tras una condena de ocho años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, enfrenta ahora lo que Cubalex describe como una aparente revocación de esa libertad condicional.

La familia no ha recibido ningún documento legal que justifique esa medida.

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La activista Tania Tasé, quien difundió la información en redes sociales, advirtió que se desconoce si Yunaykis continúa en huelga de hambre y sed. «Desconocemos si se ha alimentado o mantiene la huelga de hambre, porque su madre no ha podido hablar con ella», escribió Tasé.

Yunaykis inició esa huelga el 5 de junio, luego de denunciar golpes, asfixia y negación de agua y atención médica desde el momento de su detención. El 9 de junio, Cubalex informó que era una de tres mujeres presas políticas en esa situación extrema.

Según la organización de defensa legal, Yunaykis intentó comunicarse por teléfono desde El Guatao, pero la llamada se cortó de inmediato. Su familia no tiene actualización sobre su estado ni visita programada.

El traslado a El Guatao estaba previsto para el 11 de junio, pero no se concretó ese día por falta de combustible, según alertó Cubalex el 12 de junio, cuando también advirtió sobre el riesgo de un posible traslado psiquiátrico como mecanismo de represión.

La prisión de El Guatao tiene un historial documentado de malos tratos, torturas, desatención médica y uso de traslados al hospital psiquiátrico Mazorra contra presas políticas.

El caso de Yunaykis se suma a un patrón de represión contra quienes participaron en las protestas del 11J y contra quienes se manifiestan por las condiciones de vida en la isla. Fue detenida de forma violenta el 2 de junio y días después denunció públicamente los golpes recibidos durante su reclusión en el Vivac.

Cubalex responsabilizó al régimen cubano por la vida e integridad de ambos detenidos y exigió su liberación inmediata: «Protestar es un derecho, no un delito».