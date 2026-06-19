Seguridad del Estado sitia a Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez en La Habana y cita al opositor para este sábado

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La Seguridad del Estado cubana sitió este viernes el domicilio de la activista María Mercedes Benítez en La Habana, donde también se encontraba el opositor Manuel Cuesta Morúa, y exigió desde la calle que ambos abandonaran la vivienda para proceder a su detención, denunció a través de su página en Facebook el Consejo para la Transición en Cuba (CTDC).

Agentes policiales apostados junto a un coche patrulla bloquearon físicamente la salida del inmueble en un operativo que la organización opositora calificó de "completamente arbitrario y carente de cualquier justificación legal".

Captura de Facebook/Consejo para la Transición Cuba

En un desarrollo posterior, la Seguridad del Estado tocó a la puerta del domicilio de Benítez y entregó una citación formal para Cuesta Morúa. Según el seguimiento publicado por el propio CTDC, el opositor deberá presentarse este sábado 20 de junio a las 9:00 de la mañana en la unidad policial de Zanja, en el municipio de Centro Habana.

Cuesta Morúa comunicó a la organización que no acudirá a esa citación.

En un primer momento, el opositor creyó estar hablando únicamente con un policía, lo que condicionó su respuesta inicial. Posteriormente, tanto él como Benítez comprobaron que el agente estaba acompañado por un oficial de la Seguridad del Estado.

Captura de Facebook/Consejo para la Transición Cuba

El CTDC vinculó la acción al "creciente nerviosismo de las autoridades" ante las protestas ciudadanas que se producen a diario en distintos puntos del país, que incluyen cacerolazos, manifestaciones y expresiones públicas de descontento motivadas principalmente por la crisis eléctrica, con apagones de hasta 22 horas diarias.

"Ningún ciudadano debería ser intimidado o amenazado con una detención arbitraria por ejercer derechos universalmente reconocidos", exigió el CTDC, que cerró su denuncia con una afirmación directa: "Esto es represión".

El operativo de este viernes no es un hecho aislado. El 24 de febrero, el régimen cubano impidió salir de sus casas a periodistas y activistas, entre ellos el propio Cuesta Morúa, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar y Boris González Arenas, durante el aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

En mayo, la policía y la Seguridad del Estado impidieron salir de casa a la periodista Camila Acosta por tercera vez en una semana.

La táctica consiste en apostarse con patrullas y agentes frente al domicilio de disidentes para bloquear su movilidad sin necesidad de una detención formal, evitando así el registro oficial de un arresto.

Cuesta Morúa preside el Consejo para la Transición Democrática en Cuba desde octubre de 2025, cuando relevó a José Daniel Ferrer tras su exilio en Miami.Ha sido detenido en múltiples ocasiones: en septiembre de 2021, en enero de 2022 y en julio de 2022.

Benítez, por su parte, es coordinadora de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales e integrante de las Damas de Blanco, con un historial documentado de hostigamiento estatal que incluye detenciones desde 2020.

El contexto de represión se agudiza mientras las protestas no cesan. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, cifra cercana al récord histórico de 1,333 de diciembre de 2025.