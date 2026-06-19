Seguridad del Estado sitia a Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez en La Habana y cita al opositor para este sábado

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La Seguridad del Estado cubana sitió este viernes el domicilio de la activista María Mercedes Benítez en La Habana, donde también se encontraba el opositor Manuel Cuesta Morúa, y exigió desde la calle que ambos abandonaran la vivienda para proceder a su detención, denunció a través de su página en Facebook el Consejo para la Transición en Cuba (CTDC).
Agentes policiales apostados junto a un coche patrulla bloquearon físicamente la salida del inmueble en un operativo que la organización opositora calificó de "completamente arbitrario y carente de cualquier justificación legal".
En un desarrollo posterior, la Seguridad del Estado tocó a la puerta del domicilio de Benítez y entregó una citación formal para Cuesta Morúa. Según el seguimiento publicado por el propio CTDC, el opositor deberá presentarse este sábado 20 de junio a las 9:00 de la mañana en la unidad policial de Zanja, en el municipio de Centro Habana.
Cuesta Morúa comunicó a la organización que no acudirá a esa citación.
En un primer momento, el opositor creyó estar hablando únicamente con un policía, lo que condicionó su respuesta inicial. Posteriormente, tanto él como Benítez comprobaron que el agente estaba acompañado por un oficial de la Seguridad del Estado.
El CTDC vinculó la acción al "creciente nerviosismo de las autoridades" ante las protestas ciudadanas que se producen a diario en distintos puntos del país, que incluyen cacerolazos, manifestaciones y expresiones públicas de descontento motivadas principalmente por la crisis eléctrica, con apagones de hasta 22 horas diarias.
"Ningún ciudadano debería ser intimidado o amenazado con una detención arbitraria por ejercer derechos universalmente reconocidos", exigió el CTDC, que cerró su denuncia con una afirmación directa: "Esto es represión".
El operativo de este viernes no es un hecho aislado. El 24 de febrero, el régimen cubano impidió salir de sus casas a periodistas y activistas, entre ellos el propio Cuesta Morúa, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar y Boris González Arenas, durante el aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
En mayo, la policía y la Seguridad del Estado impidieron salir de casa a la periodista Camila Acosta por tercera vez en una semana.
La táctica consiste en apostarse con patrullas y agentes frente al domicilio de disidentes para bloquear su movilidad sin necesidad de una detención formal, evitando así el registro oficial de un arresto.
Cuesta Morúa preside el Consejo para la Transición Democrática en Cuba desde octubre de 2025, cuando relevó a José Daniel Ferrer tras su exilio en Miami.Ha sido detenido en múltiples ocasiones: en septiembre de 2021, en enero de 2022 y en julio de 2022.
Benítez, por su parte, es coordinadora de Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales e integrante de las Damas de Blanco, con un historial documentado de hostigamiento estatal que incluye detenciones desde 2020.
El contexto de represión se agudiza mientras las protestas no cesan. El Observatorio Cubano de Conflictos registró 1,311 protestas en mayo de 2026, cifra cercana al récord histórico de 1,333 de diciembre de 2025.
Preguntas frecuentes sobre la represión en Cuba y la situación de Manuel Cuesta Morúa
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fueron sitiados Manuel Cuesta Morúa y María Mercedes Benítez en La Habana?
El domicilio de María Mercedes Benítez fue sitiado por la Seguridad del Estado cubana, donde también se encontraba Manuel Cuesta Morúa. El Consejo para la Transición en Cuba (CTDC) denunció que el operativo fue arbitrario y sin justificación legal. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente represión ante las protestas ciudadanas en Cuba.
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¿Qué acciones ha tomado la Seguridad del Estado contra Manuel Cuesta Morúa?
La Seguridad del Estado entregó una citación formal a Manuel Cuesta Morúa para que se presentara en una unidad policial. Cuesta Morúa comunicó que no atenderá dicha citación. Estas acciones son parte de una escalada represiva en respuesta a las protestas en Cuba.
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¿Cuál es la situación actual de las protestas en Cuba?
Las protestas en Cuba han aumentado significativamente debido a la crisis eléctrica y el descontento social. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, se registraron 1,311 protestas en mayo de 2026. Las autoridades responden con represión, detenciones arbitrarias y sitios policiales.
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¿Cuál es el patrón de represión utilizado por el régimen cubano contra los activistas?
El régimen cubano utiliza tácticas como el sitio policial de viviendas y detenciones arbitrarias para reprimir a los activistas. Estas acciones buscan bloquear la movilidad de los disidentes sin realizar una detención formal, evitando así el registro oficial de un arresto.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.