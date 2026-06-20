Trump lanza encuesta para cambiar nombre a ICE: «Deberían llamarse NICE»

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Donald Trump lanzó este sábado una encuesta en su red social Truth Social para proponer que la agencia de inmigración ICE cambie su nombre a NICE —siglas de National Immigration and Customs Enforcement—, argumentando que el nuevo nombre «desconcertaría por completo» a los periodistas que él califica de deshonestos y antipatriotas.

En la publicación difundida en Truth Social, Trump defendió a los agentes de la agencia como «grandes patriotas que trabajan arduamente y realizan una labor fantástica en un entorno muy hostil», y culpó a los demócratas y a los medios de comunicación de esa hostilidad.

La lógica del cambio, según el propio Trump, es puramente semántica y mediática: si los periodistas tuvieran que decir «hoy visitamos un centro NICE» o «agentes de NICE deportaron a un narcotraficante violento», afirmó, «no podrán soportarlo, ¡se volverán locos!»

La propuesta se reduce, en sus palabras, a añadir una «N» de «Nacional» a las siglas ya existentes, lo que daría lugar a «un nombre mucho más prestigioso».

Sin embargo, Trump reveló un detalle que matiza el entusiasmo: Tom Homan, el llamado «zar de la frontera» que supervisa la política migratoria y las deportaciones, le habría informado que los propios agentes de ICE no son tan entusiastas con el cambio como el resto de la población.

Captura de Truth Social

La encuesta acumuló 41,487 votos con 22 horas restantes al momento de la captura, además de 3,300 republicaciones y más de 10,000 «me gusta» en la plataforma.

La idea no es nueva: la propuesta de renombrar ICE como NICE circuló en redes sociales desde al menos el 25 de marzo de 2026, y Trump ya la había calificado de «gran idea» en publicaciones anteriores antes de formalizarla mediante esta consulta pública.

Cabe señalar que un cambio de nombre oficial de una agencia federal no puede realizarse por decreto presidencial: requeriría aprobación del Congreso.

El episodio se produce en el contexto de la política migratoria más agresiva del segundo mandato de Trump. El Congreso aprobó en junio de 2026 un paquete de aproximadamente 70,000 millones de dólares para financiamiento migratorio, con unos 38,000 millones destinados específicamente a ICE.

La agencia ha estado en el centro del debate público durante meses. Se reportaron 32 muertes en custodia de ICE en 2025, el nivel más alto en más de dos décadas, y el movimiento «Abolish ICE» ha resurgido con fuerza entre activistas y legisladores demócratas.

Trump ha fijado como meta deportar hasta un millón de personas al año, aunque estimaciones independientes sitúan las expulsiones reales del primer año de su segundo mandato entre 400,000 y 700,000 personas.

El presidente cerró su publicación con su firma habitual: «¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT».