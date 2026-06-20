40 horas de apagón en Playa: Vecinos denuncian distribución inequitativa de la electricidad en La Habana

Vídeos relacionados:
Una residente del municipio Playa, en La Habana, denunció públicamente en el grupo de Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana que su circuito acumuló 40 horas consecutivas sin electricidad, mientras el bloque ubicado justo frente a su casa dormía con luz encendida.
«40 horas de apagón en el bloque 2 de Playa. Y miro frente a mi casa. El bloque 3. Durmió con electricidad. No han estado ni 16 horas sin ese vital servicio. Y me pregunto: ¿hay generación? Yo boto la comida echada a perder por el calor y la falta de refrigeración. No puedo dormir como debería hacerlo cualquier ser humano. No puedo acceder al agua», escribió la autora de la publicación, que acumuló casi 2,000 reacciones.
La mujer señaló que los cortes de entre 30 y 40 horas en su circuito comenzaron exactamente el viernes anterior, y apuntó directamente a la Unión Eléctrica (UNE): «Queda claro la incompetencia de la Unión Eléctrica de repartir de manera equitativa la poca generación que existe o, peor aún, ¿por qué estos apagones empezaron exactamente desde el viernes? UNE, eres un incapaz pero das que pensar».
Un comentario posterior en la misma publicación elevó la cifra a 42 horas de apagón en ese circuito.
La denuncia desató una avalancha de respuestas de residentes de distintos puntos de La Habana, todos con cifras similares o peores: 24 horas sin luz en Playa Querejeta, 26 horas en Los Pinos (Arroyo Naranjo), hasta 30 horas diarias en El Pilar y Ataré (Cerro), y cortes prolongados en Guanabo, Casino Deportivo y la zona de 23 y 16.
«No sé qué parte del bloque 3 es esa, porque yo vivo en Los Pinos, Arroyo Naranjo, y no hay electricidad hace 26 horas. Llevamos más de 15 días sin dormir de noche. Hay circuitos que nunca se les va, que siempre tienen corriente. Saludos desde la oscuridad», escribió uno de los comentaristas.
Varios vecinos denunciaron que la desigualdad en el reparto no es accidental. «Ya es sabido que la Empresa Eléctrica de La Habana está lucrando con las necesidades y desgracia del pueblo. Tienen protección sobre circuitos que les pagan para que no los apaguen, recayendo las horas de apagón en otras zonas», señaló otro comentarista.
Otros llamaron a no desviar la frustración hacia los vecinos mejor servidos. «El bloque del frente no es el culpable de tu desgracia. Los mismos incapaces que tienen este país en ruinas lo son», advirtió un usuario.
Otro añadió: «Yo quiero luz para todos. Ojalá llegue el día en que dejemos de ser nuestro propio enemigo. No caigan en su trampa. Les es muy útil la envidia y echarnos a pelear entre nosotros».
El agotamiento colectivo quedó resumido en un comentario que circuló ampliamente: «Por favor, si muero en esta corrida, no digan 'en paz descanse', digan 'luz eterna'».
Los hechos ocurren en el peor momento del sistema eléctrico cubano en décadas.
La UNE reportó este mes un déficit de generación superior a los 2,000 MW en el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 950 a 1,015 MW frente a una demanda de entre 2,570 y 3,050 MW. Más de 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de combustible.
En La Habana, los apagones alcanzan entre 20 y 24 horas diarias, mientras que en Matanzas los cortes han llegado a 72 y 85 horas consecutivas.
El municipio de Playa acumula incidentes desde enero: en mayo, el primer ministro Manuel Marrero ordenó «repartir mejor» los apagones en la capital, reconociendo implícitamente la distribución inequitativa que ahora los propios vecinos documentan hora por hora.
«La corriente es un derecho a la vida y además un servicio que se paga y que debe estar. Lo demás es cuento», concluyó uno de los comentaristas.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en La Habana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay apagones prolongados en La Habana?
La crisis eléctrica en La Habana se debe a un déficit de generación eléctrica significativo, agravado por averías en centrales termoeléctricas y una escasez crítica de combustible. Esta situación ha llevado a apagones prolongados y desigual distribución del servicio en la capital cubana.
Publicidad
¿Cómo se distribuye la electricidad en La Habana?
La distribución de la electricidad en La Habana es inequitativa, con circuitos que reciben electricidad de manera más constante que otros. Varios residentes han denunciado que algunos circuitos están protegidos o incluso pagan para evitar apagones, lo que incrementa la frustración entre los ciudadanos que sufren cortes prolongados.
Publicidad
¿Qué impacto tienen los apagones en la vida diaria de los habaneros?
Los apagones prolongados afectan gravemente la calidad de vida de los habaneros, causando pérdida de alimentos por la falta de refrigeración, imposibilidad de descansar adecuadamente, y dificultades para acceder al agua. Además, generan un profundo estrés y ansiedad entre la población.
Publicidad
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha intentado repartir mejor los apagones, pero las medidas han sido insuficientes para solucionar la crisis. La falta de infraestructura adecuada y de combustible agrava el problema, y las promesas de mejoras no se han traducido en un alivio significativo para la población.
Publicidad
¿Cómo han reaccionado los habitantes de La Habana ante los apagones?
Ante los apagones prolongados, los habaneros han organizado protestas y cacerolazos como respuesta a su frustración. Estas manifestaciones reflejan el descontento generalizado y la indignación por la gestión ineficaz de la crisis eléctrica por parte de las autoridades.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.