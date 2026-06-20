40 horas de apagón en Playa: Vecinos denuncian distribución inequitativa de la electricidad en La Habana

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Una residente del municipio Playa, en La Habana, denunció públicamente en el grupo de Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana que su circuito acumuló 40 horas consecutivas sin electricidad, mientras el bloque ubicado justo frente a su casa dormía con luz encendida.

«40 horas de apagón en el bloque 2 de Playa. Y miro frente a mi casa. El bloque 3. Durmió con electricidad. No han estado ni 16 horas sin ese vital servicio. Y me pregunto: ¿hay generación? Yo boto la comida echada a perder por el calor y la falta de refrigeración. No puedo dormir como debería hacerlo cualquier ser humano. No puedo acceder al agua», escribió la autora de la publicación, que acumuló casi 2,000 reacciones.

La mujer señaló que los cortes de entre 30 y 40 horas en su circuito comenzaron exactamente el viernes anterior, y apuntó directamente a la Unión Eléctrica (UNE): «Queda claro la incompetencia de la Unión Eléctrica de repartir de manera equitativa la poca generación que existe o, peor aún, ¿por qué estos apagones empezaron exactamente desde el viernes? UNE, eres un incapaz pero das que pensar».

Un comentario posterior en la misma publicación elevó la cifra a 42 horas de apagón en ese circuito.

La denuncia desató una avalancha de respuestas de residentes de distintos puntos de La Habana, todos con cifras similares o peores: 24 horas sin luz en Playa Querejeta, 26 horas en Los Pinos (Arroyo Naranjo), hasta 30 horas diarias en El Pilar y Ataré (Cerro), y cortes prolongados en Guanabo, Casino Deportivo y la zona de 23 y 16.

«No sé qué parte del bloque 3 es esa, porque yo vivo en Los Pinos, Arroyo Naranjo, y no hay electricidad hace 26 horas. Llevamos más de 15 días sin dormir de noche. Hay circuitos que nunca se les va, que siempre tienen corriente. Saludos desde la oscuridad», escribió uno de los comentaristas.

Varios vecinos denunciaron que la desigualdad en el reparto no es accidental. «Ya es sabido que la Empresa Eléctrica de La Habana está lucrando con las necesidades y desgracia del pueblo. Tienen protección sobre circuitos que les pagan para que no los apaguen, recayendo las horas de apagón en otras zonas», señaló otro comentarista.

Otros llamaron a no desviar la frustración hacia los vecinos mejor servidos. «El bloque del frente no es el culpable de tu desgracia. Los mismos incapaces que tienen este país en ruinas lo son», advirtió un usuario.

Otro añadió: «Yo quiero luz para todos. Ojalá llegue el día en que dejemos de ser nuestro propio enemigo. No caigan en su trampa. Les es muy útil la envidia y echarnos a pelear entre nosotros».

El agotamiento colectivo quedó resumido en un comentario que circuló ampliamente: «Por favor, si muero en esta corrida, no digan 'en paz descanse', digan 'luz eterna'».

Captura de Facebook

Los hechos ocurren en el peor momento del sistema eléctrico cubano en décadas.

La UNE reportó este mes un déficit de generación superior a los 2,000 MW en el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 950 a 1,015 MW frente a una demanda de entre 2,570 y 3,050 MW. Más de 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de servicio por falta de combustible.

En La Habana, los apagones alcanzan entre 20 y 24 horas diarias, mientras que en Matanzas los cortes han llegado a 72 y 85 horas consecutivas.

El municipio de Playa acumula incidentes desde enero: en mayo, el primer ministro Manuel Marrero ordenó «repartir mejor» los apagones en la capital, reconociendo implícitamente la distribución inequitativa que ahora los propios vecinos documentan hora por hora.

«La corriente es un derecho a la vida y además un servicio que se paga y que debe estar. Lo demás es cuento», concluyó uno de los comentaristas.